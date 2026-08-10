Já são conhecidos os finalistas dos Effie Awards Portugal 2026. Veja a lista

Os finalistas dos Effie Awards Portugal foram selecionados por um júri alargado constituído por mais de 80 profissionais de marketing e comunicação. Os vencedores serão revelados a 26 de novembro.

Os finalistas da segunda edição dos Effie Awards Portugal, promovidos pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) e pela Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP), foram divulgados esta segunda-feira. Os prémios pretendem distinguir campanhas que conseguiram transformar a criatividade em impacto mensurável.

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A listagem completa pode ser consultada aqui. Entre as mais de 60 marcas e entidades distintas com campanhas finalistas encontram-se o Pingo Doce, McDonald’s, Nos, Sporting CP, Wells, Continente, Vodafone, Lidl, Ponto Verde, Betclic, Cartão Continente, Coca-Cola, Visão, Apav, Dove, Federação Portuguesa de Futebol, Heineken, Iberdrola, Nivea B&W, Super Bock, Terra Nostra, Worten, ActivoBank, Buondi, Caixa Geral de Depósitos, Carlsberg, Cif, Cofidis, Combina, Compal, Cuf, FC Porto, Fuze Tea, Millennium bcp, Mimosa, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, Super Bock 0.0, Via Verde, Vigor, Volvo, Woo, About You, Alpro, Auchan, BPI Age, Centro Vasco da Gama, Danacol, Darty, EDP Comercial, ERA, Frize, Fula, Ikea Portugal, Jogos Santa Casa, Matinal, Médis, Mylabel, Olá, Pleno, Trinca Bolotas e WTF.

A nível das agências estão listadas mais de 20, entre as quais BBDO/TBWA, VML, Fuel, O Escritório, Initiative Portugal, EssenceMediacom Portugal, Judas, Uzina, Adagietto, Fullsix, Funnyhow, Havas, McCann Lisbon, Nossa, OMD, Dentsu Creative Iberia, Leo Lisboa, Arena Media Portugal, Coming Soon, This is Pacifica, Bar Ogilvy, Mindshare WPP Media Portugal, Plot Content Agency, Stream and Tough Guy, Wavemaker e Wycreative.

Pela primeira vez, a seleção dos finalistas esteve a cargo de um júri alargado, constituído por mais de 80 profissionais de diferentes áreas do marketing e da comunicação, que se juntaram voluntariamente à primeira fase do processo de avaliação.

“A sua disponibilidade, experiência e sentido crítico permitiram enriquecer o processo de avaliação e garantir uma seleção verdadeiramente representativa da diversidade do nosso mercado. Este envolvimento demonstra também que existe em Portugal uma comunidade cada vez mais mobilizada em torno da eficácia e da valorização do impacto real do marketing e da comunicação”, afirma Ricardo Torres de Assunção, secretário-geral da APAN, citado em comunicado.

“A participação destes mais de 80 jurados permitiu trazer novos olhares, diferentes perspetivas profissionais e uma leitura mais abrangente dos casos apresentados. É um contributo de enorme valor para os Effie Awards Portugal e uma aprendizagem para quem participa. É um ganho para toda a indústria, promovendo-se uma cultura mais exigente, mais colaborativa e cada vez mais orientada para resultados”, sublinha, por sua vez, Sandra Alvarez, diretora executiva da APAP.

Os casos agora selecionados serão avaliados pelo júri principal, presidido por Vera Pinto Pereira, Executive Board Member da EDP, juntamente com personalidades da indústria, ao qual caberá determinar os vencedores dos prémios Ouro, Prata e Bronze, bem como do Grande Prémio Effie.

A edição de 2026 conta com 21 categorias, divididas entre nove categorias de indústria e 12 categorias de especialidade. Os vencedores serão revelados a 26 de novembro.