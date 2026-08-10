Jerónimo Martins com cerca de 200 lojas Ara encerradas na Colômbia devido a sismo

A Jerónimo Martins tem cerca de 200 lojas Ara encerradas na Colômbia, essencialmente devido à falta de energia na sequência do sismo, mas ainda é cedo para fazer balanço, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial.

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Um sismo de magnitude 7,4 assolou esta segunda-feira o país pelas 7h34 locais (13h34 em Lisboa), com epicentro na localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na costa do Pacífico.

“As cidades mais afetadas foram Pereira, Manizales e Cali”, mas “ainda é muito recente para balanços”, referiu a mesma fonte.

Para já não há registo de vítimas entre os colaboradores e nenhuma das infraestruturas terá ficado destruída.

O grupo tem 200 lojas encerradas e um centro de distribuição, “essencialmente por falta de energia” e quedas de mercadoria no chão.

A dona do Pingo Doce entrou oficialmente no mercado colombiano em 13 de março de 2013, inaugurando as duas primeiras unidade Ara e o centro de distribuição em Pereira, região cafeteira da Colômbia.

O lucro da Jerónimo Martins — que está presente em Portugal, Polónia, Eslováquia e Colômbia — caiu 3,5% no primeiro semestre, face a igual período de 2025, para 260 milhões de euros, enquanto as vendas cresceram 5,1% para 18.282 milhões de euros.