LALIGA lança a campanha ‘Bem-vindo ao nosso Futebol’ para o início da competição espanhola após um verão no Mundial

Tanto a LALIGA EA SPORTS como a LALIGA HYPERMOTION enfrentam uma nova época que marca o regresso de “campeões mundiais, jovens talentos e alguns dos grandes protagonistas do torneio”, segundo a organização num comunicado.

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Esta nova época “confirma o papel da competição como o local onde continuam muitas das histórias que marcaram o futebol mundial”, já que um total de 24 dos 52 jogadores que participaram na final do Mundial competiram em clubes na competição espanhola durante o torneio.

A proeminência destes jogadores reflete o modelo da LALIGA de desenvolver o talento, a competitividade e o trabalho que as equipas realizam temporada após época. Um “ecossistema” que faz da LALIGA uma das “grandes referências do futebol internacional” e que continua a “promover o crescimento do futebol” tanto em campo como através da inovação, desenvolvimento tecnológico e profissionalização da competição

‘BEM-VINDO AO NOSSO FUTEBOL’

A nova campanha da LALIGA, sob o conceito ‘Bem-vindo ao nosso Futebol’, pretende “valorizar” tudo o que torna o futebol nacional único todos os dias, como a emoção de regressar aos estádios, as rivalidades históricas, o talento emergente, a paixão dos adeptos e as histórias que são geradas diariamente e que tornam cada fim de semana uma experiência diferente.

Como eixo da campanha, a LALIGA irá estrear um spot audiovisual que acompanhará o início da época e que, juntamente com diferentes peças criativas adaptadas para plataformas digitais, emisoras, patrocinadores e os seus próprios canais, convidará adeptos de todo o mundo a desfrutar novamente do futebol espanhol.

A época 2026/27 contará também com a nova PUMA STELLAR NITRO™ ULTIMATE como bola oficial da LALIGA. A nova bola acompanhará os clubes e jogadores durante toda a competição, com um design concebido para esta nova época que reforça a identidade visual da LALIGA em campo.

A colaboração entre a LALIGA e a PUMA continua assim a fazer parte da imagem da competição e um dos seus elementos mais reconhecíveis, que é a bola oficial.