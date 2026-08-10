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Morais Leitão reforça liderança da Team Genesis com Isabel Carneiro Kahlen e Priscila Macedo Pinto

Isabel Carneiro Kahlen e Priscila Macedo Pinto vão passar a liderar a Team Genesis, que foi criada para adaptar a abordagem full service da Morais Leitão às necessidades específicas de empresas.

As sócias da Morais Leitão Isabel Carneiro Kahlen e Priscila Macedo Pinto vão passar a liderar a Team Genesis, que foi criada para adaptar a abordagem full service da firma de advogados às necessidades específicas de empresas emergentes e de high-growth companies.

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“A nomeação representa o reconhecimento formal do papel que ambas têm vindo a desempenhar ao longo dos últimos anos na gestão e desenvolvimento desta equipa que, há mais de uma década, acompanha algumas das mais inovadoras empresas portuguesas e internacionais”, refere a Morais Leitão em comunicado.

Segundo a firma, os percursos profissionais “distintos” e “complementares” de ambas proporcionam-lhes experiências “diversificadas” e uma visão “abrangente” dos desafios enfrentados por empresas em crescimento, pelos seus fundadores e investidores.

A Team Genesis é uma equipa multidisciplinar que presta assessoria jurídica integrada ao longo de todo o ciclo de crescimento das organizações. Com uma forte vocação internacional, acompanha empresas nos seus processos de expansão para novos mercados e apoia igualmente investidores de capital de risco e private equity na concretização das suas estratégias de crescimento e investimento.

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