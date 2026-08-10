NATO abre candidaturas do projeto-piloto para reforçar capacidade industrial de defesa
O NATO Engine arranca com pedido de informação a fabricantes e fábricas da Aliança para fortalecer e acelerar a cooperação industrial transatlântica na área da defesa.
A NATO abriu a participação no projeto-piloto NATO Engine, uma iniciativa criada para ligar scaleups e pequenas e médias empresas a fabricantes e fábricas com capacidade de produção disponível dentro da Aliança.
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A central de compras NATO Support and Procurement Agency (NSPA) lançou um request for information (pedido de informações) dirigido a fabricantes e fábricas interessadas em integrar a rede da NATO, que será testada ao longo do próximo ano.
O projeto procura empresas com capacidade disponível em três áreas: fabrico aditivo (addictive manufacturing), serviços de engenharia e “manufacturing-as-a-service” (produção como serviço).
O NATO Engine foi apresentado em julho pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, durante a cimeira da Aliança em Ancara, na Turquia, como uma iniciativa para aumentar a capacidade de produção industrial dos países aliados e facilitar a cooperação entre empresas europeias, canadianas e norte-americanas.
“Nenhuma nação sozinha possui a capacidade industrial necessária para atender à grande e crescente demanda”, afirmou Rutte na apresentação da iniciativa, destacando a necessidade de acelerar a produção em áreas como defesa aérea e capacidades de ataque.
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