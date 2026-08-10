‘Norueguesa’ Credin compra espanhola de confeitaria com vendas de nove milhões

A Credin Portugal, que pertence aos noruegueses da Orkla Food Ingredients (OFI), assinou um acordo para comprar o negocio operacional da espanhola Campo Bética, fabricante de ingredientes para confeitaria com sede em Málaga e receitas de cerca de nove milhões de euros em 2025.

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Com a operação, a empresa portuguesa passa a ter uma presença produtiva em Espanha, criando uma plataforma para reforçar a expansão no mercado espanhol. A conclusão da transação está prevista para o final de 2026, estando dependente da separação do negócio operacional e de outras condições habituais de fecho. O valor da aquisição não foi divulgado.

“O Campo Bética possui fortes capacidades técnicas, uma cultura centrada no cliente e um histórico financeiro impressionante”, afirma Fernando Coelho, CEO da Credin Portugal, numa publicação no LinkedIn.

O Campo Bética possui fortes capacidades técnicas, uma cultura centrada no cliente e um histórico financeiro impressionante. Fernando Coelho CEO da Credin Portugal

O responsável considera a empresa “uma excelente escolha estratégica” e salienta que o mercado espanhol, pelo seu tamanho, representa “fortes oportunidades de crescimento” para a Credin e a OFI.

No âmbito da operação, o negócio operacional da Campo Bética será transferido para uma nova entidade, que será adquirida pela Credin Portugal. Os atuais proprietários vão manter alguns ativos não essenciais, incluindo imóveis, que serão posteriormente arrendados à empresa.

Após a conclusão da aquisição, a Campo Bética continuará a operar com autonomia e a atual equipa de gestão manter-se-á em funções, de forma a assegurar a continuidade da operação e apoiar novas iniciativas de crescimento. A empresa contará ainda com o apoio das capacidades industriais, comerciais e funcionais do Grupo Credin e da OFI.

“Ao longo de várias décadas, o Campo Bética tornou-se um parceiro confiável para os seus clientes, construído sobre um profundo conhecimento técnico e funcionários dedicados”, afirma Alicia Manotas, cofundadora e representante dos acionistas vendedores. A responsável acrescenta que a Credin Portugal e a OFI oferecem “a base certa para o futuro” da empresa, preservando a sua cultura empreendedora.

Fundada em 1986, a Campo Bética produz ingredientes para confeitaria, como cremes, misturas, aromas e conservantes, sobretudo para clientes industriais. A empresa desenvolve ainda soluções personalizadas e novos produtos em colaboração com os clientes, apoiada pelas suas capacidades de investigação e desenvolvimento (I&D).

O grupo comprador Credin nasceu em 1930 pelas mãos do empresário dinamarquês Herbert Schou e, quando internacionalizou 43 anos mais tarde, a primeira escolha recaiu sobre Portugal. Em 2002, a OFI adquiriu a Credin e a subsidiária portuguesa manteve-se sob controlo dos nórdicos, mas agora através da Noruega.

A aquisição da Campo Bética surge depois de, no ano passado, a Credin Portugal ter acordado a compra da Decorgel, empresa dedicada à produção de geleias e recheios para bolos, numa operação que tinha também como objetivo reforçar a presença nos mercados espanhol e francês.