Nos está em fase final de intervenção do 5G no metro de Lisboa e tráfego diário triplicou

A Nos está na fase final de implementação do 5G no Metro de Lisboa, faltando três estações da linha Vermelha, disse esta segunda-feira o responsável pelo acesso (móvel e fixo), que adiantou que o tráfego diário da tecnologia triplicou.

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“A NOS tem vindo a acompanhar o projeto de modernização das comunicações móveis no Metro de Lisboa, em articulação com o Metropolitano de Lisboa e os restantes operadores, com o objetivo de reforçar a capacidade, cobertura e qualidade do serviço ao longo da rede”, refere Luís Santo.

O projeto “encontra-se já na sua fase final, com a intervenção totalmente concluída nas linhas Amarela, Verde e Azul, estando apenas por finalizar os trabalhos em três estações da linha Vermelha”, acrescenta o responsável da NOS.

A intervenção “permitiu aumentar em mais de 200% o número de células 5G, traduzindo-se num reforço significativo da capacidade da rede e numa melhor experiência de utilização para os clientes”, acrescenta.

O impacto do uso de 5G é “evidente”, refere, salientando que “com a modernização da infraestrutura, o tráfego diário nesta tecnologia praticamente triplicou no Metro de Lisboa, refletindo a crescente utilização de serviços que exigem maior capacidade e menor latência, como streaming, videochamadas e aplicações em tempo real”.

O investimento realizado “permite, assim, acompanhar a evolução dos padrões de utilização e preparar a rede do Metro de Lisboa para o crescimento contínuo do consumo de dados, garantindo uma experiência de conectividade mais robusta e consistente aos clientes NOS”, conclui.

Na sexta-feira, a Meo anunciou a conclusão da modernização da rede 5G na linha Azul do Metro de Lisboa, nas suas 18 estações, e a que a cobertura integral está prevista para setembro.

“Esta intervenção representa mais uma etapa de um projeto estruturante que visa reforçar a qualidade da conectividade em ambiente subterrâneo e melhorar a experiência digital dos passageiros”, referiu na altura a Meo, salientando que, “com a conclusão dos trabalhos na linha Azul, a cobertura 5G passa a estar disponível ao longo de todo o percurso entre a Reboleira e Santa Apolónia, permitindo o acesso a serviços digitais com maior velocidade, capacidade e fiabilidade”.

Segundo a Meo, “em fase final de ativação encontram-se as estações Aeroporto, Encarnação e Moscavide, na linha Vermelha, cuja entrada em operação está prevista até ao final de setembro”.

Com este investimento, o Metro de Lisboa passa a dispor “de uma infraestrutura móvel significativamente mais robusta e preparada para responder às crescentes exigências de conectividade de milhares de passageiros que utilizam diariamente os mais de 40 quilómetros de rede e 53 estações”.

A Vodafone Portugal anunciou que concluiu a modernização da sua rede móvel em 53 das 56 estações do Metro de Lisboa, o que corresponde a 95%, faltando apenas três estações da linha Vermelha por concluir.