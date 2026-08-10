Nvidia negoceia com sociedades de Wall Street financiamento de 432 mil milhões

Um grupo de gigantes norte-americanos investidores está prestes a estabelecer uma parceria com a Nvidia para um pacote de financiamento de 500 mil milhões de dólares (432 mil milhões de euros) para inteligência artificial, segundo a Bloomberg (acesso pago, em inglês). A agência, que citou fontes conhecedores da operação, noticiou que a Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs Group e KKR estão entre as empresas que negoceiam com a Nvidia este investimento.

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A Nvidia já celebrou acordos no valor de centenas de milhares de milhões de dólares com empresas de várias áreas do ecossistema da inteligência artificial, alimentando preocupações entre alguns investidores de que a fabricante de ‘chips’ esteja a inflacionar a procura e as avaliações das empresas do setor através da natureza circular destes acordos.

A fabricante de ‘chips’ para IA tem estado em negociações para garantir até 250 mil milhões de dólares (216 mil milhões de euros) de financiamento, de forma a ajudar a OpenAI a arrendar capacidade computacional num projeto de centro de dados nos EUA.

Este seria um dos maiores negócios de financiamento da Nvidia com um cliente. O acordo permitiria à empresa responsável pelo ChatGPT arrendar capacidade num complexo de 500 mil milhões de dólares e 10 gigawatts, que a SB Energy, uma subsidiária do SoftBank Group, está a desenvolver no Ohio, segundo noticiou a Bloomberg no mês passado.

A Nvidia também esteve em negociações para financiar 350 mil milhões de dólares (302 mil milhões de euros) das compras de ‘chips’ da OpenAI destinadas ao projeto, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não ser identificadas por as negociações serem privadas, segundo a Bloomberg.

Não é ainda claro quais os projetos ou empresas que seriam financiados, qual seria a natureza do financiamento, nem se os 500 mil milhões de dólares representariam novos compromissos ou compromissos já existentes.

A Nvidia acelerou os seus investimentos e parcerias com empresas tecnológicas e de inteligência artificial nos últimos meses, apesar das crescentes preocupações com os seus negócios de natureza “circular”.

Além das negociações de financiamento com a OpenAI, a empresa reforçou no mês passado a parceria com o conglomerado sul-coreano SK Group e afirmou que as duas empresas realizarão mais de 500 mil milhões de dólares em negócios entre si.

A Nvidia também fez um investimento “substancial” na Safe Superintelligence, a ‘startup’ de inteligência artificial cofundada pelo antigo diretor científico da OpenAI, Ilya Sutskever.