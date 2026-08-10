Polónia e Báltico reforçam proteção de infraestruturas com receio de ataques russos com drones ucranianos

A Polónia e os países bálticos estão a reforçar a segurança de barragens, centrais elétricas, terminais de gás e outras infraestruturas críticas perante receios de que a Rússia possa lançar ataques com drones ucranianos, numa tentativa de provocar instabilidade na região báltica e testar uma resposta da NATO.

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“Não somos ingénuos, analisamos as informações, lemos nas entrelinhas e fazemos a nossa lição de casa”, referiu o ministro da Defesa da Lituânia, Robertas Kaunas, à Reuters.

Na semana passada, o responsável lituano alertou que Moscovo estava a preparar uma operação de “falsa bandeira” com recurso a drones de fabrico ucraniano para simular ataques e atribuí-los a Kiev, através de sistemas autónomos capturados durante a guerra, provocando os países do Báltico, todos membros da Aliança Atlântica.

“Estamos a aumentar a segurança da nossa infraestrutura crítica e trocamos informações constantemente com nossos serviços de inteligência sobre o que fazer a seguir. Estamos claramente a sinalizar que, se necessário, vamos defender-nos”, vincou Robertas Kaunas, citado pela agência noticiosa.

O país colocou, no mês passado, militares a apoiar a polícia na proteção do terminal de importação de gás natural liquefeito, do terminal de produtos petrolíferos, de uma ligação elétrica com a Polónia e da central hidroelétrica reversível de Kruonis.

Na Letónia, o Governo também reforçou a segurança em torno das principais infraestruturas críticas, incluindo a barragem no rio Daugava, perto de Riga, e a instalação subterrânea de armazenamento de gás de Incukalns. “A ameaça híbrida potencial é mais provável do que era antes”, afirmou o primeiro-ministro letão, Andris Kulbergs, à Reuters.

Já na Polónia, a preocupação estende-se às infraestruturas energéticas. A empresa petrolífera e de gás Orlen está a analisar rotas alternativas de importação de gás caso as vias atualmente utilizadas sejam comprometidas, segundo uma fonte familiarizada com as operações da empresa.

O reforço da proteção ocorre num contexto de crescente preocupação com a utilização de drones em operações de sabotagem e desestabilização na Europa. Na passada semana, as autoridades alemãs encontraram um drone equipado com explosivos no aeroporto de Leipzig/Halle. O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, classificou o incidente como um novo patamar das ameaças híbridas enfrentadas pelo país que está a investigar o eventual envolvimento de um Estado no incidente.