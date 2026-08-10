Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Respondemos às perguntas mais frequentes

A candidatura ao Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros é um processo simples. Ainda assim, é natural que surjam algumas dúvidas antes de submeter um projeto.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Reunimos algumas das questões que mais frequentemente nos são colocadas pelas autarquias.

Quem pode participar?

Podem candidatar-se municípios, juntas de freguesia e outras entidades elegíveis, de acordo com o regulamento da 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.

Posso apresentar mais do que um projeto?

Sim. Não existe um limite de projetos por autarquia. Se desenvolveu várias iniciativas que se enquadram nas diferentes categorias do prémio, pode apresentar mais do que uma candidatura.

Como escolho a categoria mais adequada?

Cada projeto deve ser inscrito na categoria que melhor representa os seus objetivos e impacto. Caso tenha dúvidas, a organização poderá ajudá-lo a identificar o enquadramento mais adequado.

O projeto tem de estar concluído?

Consulte o regulamento da 7.ª edição para verificar os critérios de elegibilidade. Se tiver dúvidas sobre um projeto específico, contacte a organização.

Quanto tempo demora preparar uma candidatura?

Grande parte da informação necessária já existe na própria autarquia. Em muitos casos, basta reunir os elementos principais do projeto e organizá-los na plataforma de candidatura.

Ainda vou a tempo de participar?

Sim. O período de candidaturas decorre até 10 de setembro, pelo que ainda pode apresentar os seus projetos.

Onde posso esclarecer outras dúvidas?

A equipa do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros está disponível para apoiar as autarquias durante todo o processo de candidatura. Se precisar de esclarecimentos adicionais, entre em contacto connosco.