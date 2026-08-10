Revolut recebe licença bancária em França
Fintech já tem licença bancária em França e será o centro das operações para mercados como o português.
A Revolut recebeu uma licença bancária plena em França, na sequência de uma avaliação conjunta pela Autoridade de Controlo Prudencial e de Resolução (ACPR) e pelo Banco Central Europeu (BCE), tendo a decisão sido formalmente adotada pelo conselho de governadores do BCE.
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Para a Revolut, com sede na Lituânia, esta licença para operar em pleno como um banco no mercado francês, representa “marca um marco histórico no percurso europeu”.
Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o banco lembra que já tem 30 milhões de clientes na Europa Ocidental, que inclui mercados como França, Alemanha, Itália, Espanha, Irlanda e Portugal, e acredita que a licença bancária francesa irá reforçar “a posição do grupo como um dos maiores bancos da Europa”.
Para 2027 está prevista a abertura da nova sede da Revolut justamente em Paris para estes mercados, segundo anunciou em abril.
A Revolut UAB já tinha licença de banco europeu, sendo regulado pelo Banco Central da Lituânia e BCE.
A fintech salienta que o modelo de duplo hub na Europa “foi concebido para suportar a escala da Revolut em todo o continente, com ambas as entidades supervisionadas pelas respetivas autoridades competentes locais e pelo BCE”.
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