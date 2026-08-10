Sismo de magnitude 3,4 sentido na região de Cadaval
Um sismo de magnitude 3,4 foi registado esta segunda-feira a sudeste do Cadaval. O abalo foi sentido em vários concelhos, mas não causou danos pessoais ou materiais.
Depois do sismo sentido esta madrugada em Ourique, Almodôvar e Santiago do Cacém, Portugal voltou a tremer, desta vez a sudeste de Cadaval, no distrito de Lisboa.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que foi registado, esta segunda-feira, pelas 12:31, um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de dez quilómetros a sudeste do Cadaval.
De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais. Atingiu uma intensidade máxima de IV na escala de Mercalli modificada nos concelhos de Arruda dos Vinhos e Cadaval, no distrito de Lisboa.
O abalo foi também sentido, com menor intensidade, nos concelhos de Bombarral, no distrito de Leiria, e Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.
O IPMA adianta que, “se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Sismo de magnitude 3,4 sentido na região de Cadaval
{{ noCommentsLabel }}