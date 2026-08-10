Sismo de magnitude 3,4 sentido na região de Cadaval

Depois do sismo sentido esta madrugada em Ourique, Almodôvar e Santiago do Cacém, Portugal voltou a tremer, desta vez a sudeste de Cadaval, no distrito de Lisboa.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que foi registado, esta segunda-feira, pelas 12:31, um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de dez quilómetros a sudeste do Cadaval.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais. Atingiu uma intensidade máxima de IV na escala de Mercalli modificada nos concelhos de Arruda dos Vinhos e Cadaval, no distrito de Lisboa.

O abalo foi também sentido, com menor intensidade, nos concelhos de Bombarral, no distrito de Leiria, e Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

O IPMA adianta que, “se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados”.