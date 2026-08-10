T-Systems aprova o seu plano de igualdade com o apoio e acordo dos quatro principais sindicatos

A T-Systems, a divisão de serviços de digitalização do Grupo Deutsche Telekom e um dos principais hiperescaladores de cloud europeus, assinou o IV Plano de Igualdade da T-Systems ITC Iberia SAU com o acordo de todas as secções sindicais presentes na empresa (CCOO, USO, UGT e CGT).

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Com validade de quatro anos (2026–2030), o programa tem “o objetivo de continuar a promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e reforçar uma cultura mais inclusiva, diversa e equitativa em todas as áreas da organização, dentro e fora da empresa”.

“As políticas da T-Systems focam-se na diversidade e inclusão e, acima de tudo, no cuidado das pessoas. Com este novo Plano de Igualdade, reforçamos o nosso compromisso com o desenvolvimento de talento diversificado e mantemos uma vontade firme de consolidar uma cultura corporativa que defenda a igualdade em todos os níveis profissionais, desde a contratação à promoção, incluindo o tratamento equitativo das nossas equipas”, afirmou o CEO da T-Systems num comunicado. Osmar Polo.

O Plano de Igualdade, que já foi registado junto da autoridade laboral competente, inclui 39 medidas a implementar durante a sua validade, ratificando o compromisso da empresa com a igualdade. Entre elas, garante o respeito pelo princípio de igualdade de tratamento e oportunidades em todas as áreas da relação laboral.

Com esta iniciativa, a T-Systems dá mais um passo no seu “compromisso de promover a igualdade” na empresa, um compromisso que tem sido reconhecido a nível nacional. A empresa possui a distinção ‘Igualdade na Empresa’ atribuída pelo Ministério da Igualdade por se destacar de forma relevante e significativa na aplicação das políticas de igualdade junto das pessoas que fazem parte da empresa.

As suas iniciativas pela igualdade refletem-se em todos os níveis da empresa. No ano passado, a T-Systems aumentou a presença de mulheres em cargos de gestão, atingindo 50% de representação feminina no Conselho, o que significa paridade absoluta entre os membros do Conselho.

Além disso, a empresa contribui ativamente para a promoção das vocações STEM e para a criação de espaços que promovem a diversidade e a presença de mulheres nas disciplinas tecnológicas e digitais. Este é o caso da celebração de conferências como o ‘Dia das Raparigas na Tecnologia’, que visa despertar o interesse pelas profissões tecnológicas entre raparigas e jovens mulheres, através do contacto direto com modelos femininos.