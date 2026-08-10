Taxas Euribor sobem a três e a 12 meses

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta segunda-feira a três e 12 meses e desceram a seis meses em relação a sexta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A taxa Euribor a seis meses recuou para 2,662% , menos 0,021 pontos que na sexta-feira.

, menos 0,021 pontos que na sexta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,905% , mais 0,007 pontos que na sessão anterior.

, mais 0,007 pontos que na sessão anterior. A Euribor a três meses também subiu para 2,475%, mais 0,001 pontos que na sexta-feira.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com menos intensidade do que em junho e mais acentuadamente no prazo mais curto.

A média mensal da Euribor em julho subiu 0,086 pontos para 2,425% a três meses e 0,051 pontos percentuais para 2,647% a seis meses.

Já a 12 meses, depois de ter baixado em junho, a média mensal da Euribor avançou 0,057 pontos para 2,855%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.