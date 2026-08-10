Viagens de expresso de Lisboa a Sines aumentam 60%. RNE reforça ligações pelo litoral

A Rede Expressos (RNE) vai reforçar, já a partir de 1 de setembro, as ligações entre Lisboa e Sines, com novas paragens nas localidades de Comporta, Carvalhal, Melides e Alcácer do Sal. A empresa explica, em comunicado, que este reforço da operação na costa alentejana inclui a passagem em Setúbal e Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

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Segundo a empresa, Comporta, no concelho de Alcácer do Sal, e Carvalhal e Melides, no de Grândola, ambos no distrito de Setúbal, “têm assumido uma projeção cada vez maior a nível nacional e internacional, atraindo turistas e um número crescente de trabalhadores” devido aos “projetos turísticos [e] imobiliários”.

“Esta evolução tem gerado novas necessidades de mobilidade numa região ainda muito dependente do transporte individual, sobretudo nas deslocações de e para Lisboa”, sustenta.

A Rede Expressos justifica a nova paragem em Alcácer do Sal com “o crescente dinamismo residencial e económico, marcado pelo desenvolvimento de novos empreendimentos e pela requalificação prevista da Gare Rodoviária” da cidade.

Esta nova rota permitirá dar “mais um passo na expansão” da Rede Expressos na região do litoral alentejano, assinala. O reforço irá dar resposta ao “aumento de cerca de 60% da procura entre Lisboa Oriente e Sines, no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo de 2025”, explica a RNE, especificando que as novas ligações vão igualmente ao encontro do “número crescente de pedidos apresentados pelas autarquias e pelos passageiros nos últimos meses”.

A nova rota contará com duas ligações diárias em cada sentido, sendo que, de Lisboa para Sines, as partidas realizam-se às 10h00 e às 18h15. Já no sentido Sines – Lisboa, os horários de partida são às 6h00 e às 14h00.

Citado no comunicado, o diretor-geral da empresa, Nelson Silva, vincou que este reforço “integra a estratégia da Rede Expressos de ajustar continuamente a oferta à evolução da procura e às novas dinâmicas dos territórios”.

Esta operação irá garantir “ligações mais diretas e económicas” e incentivar “o uso do autocarro como uma alternativa mais sustentável ao transporte individual”, acrescentou.

Os horários e bilhetes já estão disponíveis em todos os canais de venda da Rede Expressos, com preços a partir de 2,95 euros para viagens com origem ou destino nas novas paragens.