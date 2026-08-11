Boeing e Rheinmetall querem acelerar capacidade alemã de drones de combate colaborativos

A Boeing e a Rheinmetall anunciaram uma parceria para acelerar o desenvolvimento de capacidades de drones de combate colaborativos (Collaborative Combat Aircraft – CCA) na Alemanha, propondo o sistema MQ-28 Ghost Bat como plataforma para apoiar a futura integração de aeronaves não tripuladas em missões da Força Aérea alemã.

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Segundo as duas empresas, o MQ-28 já atingiu um nível de maturidade tecnológica que permite iniciar, desde já, a “integração de sensores, armamentos e software” desenvolvidos pela indústria alemã. O objetivo passa por criar uma capacidade nacional que permita desenvolver conceitos operacionais antes da entrada em serviço de futuros sistemas de combate colaborativos.

“Enquanto muitos programas CCA em todo o mundo ainda estão na fase conceptual ou de testes iniciais, o MQ-28 Ghost Bat já completou essas etapas essenciais de desenvolvimento”, afirma Glen Ferguson, diretor global do programa MQ-28 na Boeing Defense Australia, citado em comunicado.

“Se o objetivo é alcançar tal capacidade até 2029, esse trabalho deve começar hoje com o desenvolvimento de táticas, treinamento, definição da estrutura de força e a integração de tecnologias nacionais”, acrescenta o executivo.

A iniciativa surge numa altura em que a Alemanha pretende desenvolver capacidades de aeronaves colaborativas até ao final da década. Segundo as duas empresas, o MQ-28 oferece à Força Aérea alemã um ambiente realista de testes para aperfeiçoar a cooperação entre aeronaves tripuladas e drones.

A Rheinmetall ficará responsável pela integração do sistema em território alemão, numa arquitetura industrial que inclui ainda empresas como a Rohde & Schwarz, Diehl Defence e Hensoldt.

“A Alemanha não precisa de escolher entre velocidade e independência. Oferecemos uma maneira de alcançar ambas simultaneamente. O MQ-28 permite contornar a longa fase de desenvolvimento de uma nova aeronave e ir diretamente para a tarefa decisiva: disponibilizar as capacidades dos sistemas aéreos de combate não tripulados para a Força Aérea alemã”, refere Mike Schmidt, CEO da unidade de negócios de aeronaves não tripuladas e espaço da Rheinmetall, mencionado na nota.

O MQ-28 Ghost Bat, desenvolvido originalmente para a Real Força Aérea Australiana (RAAF), é um drone de combate colaborativo concebido para operar em conjunto com aeronaves tripuladas. A plataforma já participou em exercícios multinacionais, como o norte-americano Valiant Shield, e continua a ser desenvolvida através de um modelo de atualização digital (digital twin), com vista à integração de novas missões, incluindo operações ar-terra.