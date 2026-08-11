Boeing e Rheinmetall querem acelerar capacidade alemã de drones de combate colaborativos
A Boeing e a Rheinmetall anunciaram uma parceria para promover o MQ-28 Ghost Bat como plataforma para o futuro programa alemão de aeronaves de combate colaborativas.
A Boeing e a Rheinmetall anunciaram uma parceria para acelerar o desenvolvimento de capacidades de drones de combate colaborativos (Collaborative Combat Aircraft – CCA) na Alemanha, propondo o sistema MQ-28 Ghost Bat como plataforma para apoiar a futura integração de aeronaves não tripuladas em missões da Força Aérea alemã.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Segundo as duas empresas, o MQ-28 já atingiu um nível de maturidade tecnológica que permite iniciar, desde já, a “integração de sensores, armamentos e software” desenvolvidos pela indústria alemã. O objetivo passa por criar uma capacidade nacional que permita desenvolver conceitos operacionais antes da entrada em serviço de futuros sistemas de combate colaborativos.
“Enquanto muitos programas CCA em todo o mundo ainda estão na fase conceptual ou de testes iniciais, o MQ-28 Ghost Bat já completou essas etapas essenciais de desenvolvimento”, afirma Glen Ferguson, diretor global do programa MQ-28 na Boeing Defense Australia, citado em comunicado.
“Se o objetivo é alcançar tal capacidade até 2029, esse trabalho deve começar hoje com o desenvolvimento de táticas, treinamento, definição da estrutura de força e a integração de tecnologias nacionais”, acrescenta o executivo.
A iniciativa surge numa altura em que a Alemanha pretende desenvolver capacidades de aeronaves colaborativas até ao final da década. Segundo as duas empresas, o MQ-28 oferece à Força Aérea alemã um ambiente realista de testes para aperfeiçoar a cooperação entre aeronaves tripuladas e drones.
A Rheinmetall ficará responsável pela integração do sistema em território alemão, numa arquitetura industrial que inclui ainda empresas como a Rohde & Schwarz, Diehl Defence e Hensoldt.
“A Alemanha não precisa de escolher entre velocidade e independência. Oferecemos uma maneira de alcançar ambas simultaneamente. O MQ-28 permite contornar a longa fase de desenvolvimento de uma nova aeronave e ir diretamente para a tarefa decisiva: disponibilizar as capacidades dos sistemas aéreos de combate não tripulados para a Força Aérea alemã”, refere Mike Schmidt, CEO da unidade de negócios de aeronaves não tripuladas e espaço da Rheinmetall, mencionado na nota.
O MQ-28 Ghost Bat, desenvolvido originalmente para a Real Força Aérea Australiana (RAAF), é um drone de combate colaborativo concebido para operar em conjunto com aeronaves tripuladas. A plataforma já participou em exercícios multinacionais, como o norte-americano Valiant Shield, e continua a ser desenvolvida através de um modelo de atualização digital (digital twin), com vista à integração de novas missões, incluindo operações ar-terra.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Boeing e Rheinmetall querem acelerar capacidade alemã de drones de combate colaborativos
{{ noCommentsLabel }}