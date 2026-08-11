Bruxelas mobiliza 100 mil euros e sistema Copernicus após sismo na Colômbia

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira um pacote inicial de 100 mil euros e a ativação do sistema de cartografia por satélite Copernicus para ajudar a Colômbia na resposta ao terramoto que causou pelo menos 132 mortos.

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Na conferência de imprensa habitual da Comissão Europeia, a porta-voz com a pasta da Proteção Civil, Eva Hrncirova, referiu que, desde o sismo desta segunda-feira, o executivo comunitário tomou “medidas de assistência rápida” através da Cruz Vermelha da Alemanha, que se encontra no terreno.

“Foram reafetados 100 mil euros para a assistência inicial no terreno às pessoas na região de Chocó [local do epicentro] e ativámos igualmente o nosso sistema de cartografia por satélite Copernicus, que pode ajudar a avaliar a dimensão da catástrofe e apoiar as autoridades colombianas”, indicou a porta-voz.

Eva Hrncirova referiu ainda que a Comissão Europeia está em contacto com as autoridades colombianas, acrescentando que o país pediu a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

“Nesta fase, precisamos de conhecer um pouco melhor a dimensão da catástrofe e o que é necessário no terreno. Estamos prontos para mobilizar o nosso apoio à Colômbia”, referiu.

Esta assistência da UE surgiu depois de a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, ter falado esta manhã com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, Omar Bula Escobar, a quem transmitiu “profundas condolências” perante o “sismo devastador” no país.

“A UE mobilizou o sistema de satélites Copernicus, para apoiar operações de resgate e salvamento. Estamos também a fornecer financiamento para ajudar na resposta, incluindo através da Cruz Vermelha”, referiu Kallas numa mensagem divulgada nas redes sociais.

A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança acrescentou ainda que o bloco ativou o mecanismo de assistência consular para “ajudar os cidadãos europeus que foram afetados pela catástrofe”.

Por sua vez, numa mensagem divulgada na segunda-feira à noite nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, frisou que a UE está preparada para fornecer “mais apoio” à Colômbia. “O coração da Europa está com o povo da Colômbia após o terrível terramoto na região de Chocó”, afirmou Von der Leyen.

Pelo menos 132 pessoas morreram e mais de 570 ficaram feridas, na sequência do sismo de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na segunda-feira, de acordo com um balanço parcial da Associação de Cidades Capitais Colombiana (Asocapitales).