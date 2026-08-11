Deutsche Bank torna-se primeiro banco europeu a processar transações em yuan

O banco central da China anunciou a designação do Deutsche Bank, da Alemanha, como banco de compensação para a moeda chinesa, tornando-se a primeira instituição europeia a receber esta autorização.

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Num comunicado divulgado na segunda-feira, o Banco Popular da China (PBOC, na sigla em inglês) indicou que, em conformidade com um acordo com o banco central da Alemanha, decidiu autorizar o Deutsche Bank a atuar como banco de liquidação de renminbi em Frankfurt.

Os bancos de compensação, também conhecidos como bancos de liquidação, são entidades autorizadas a processar e finalizar transações transfronteiriças, que são fundamentais para o comércio internacional e para os planos de Pequim de internacionalizar a utilização da moeda chinesa.

Num comunicado separado, o Deutsche Bank confirmou a decisão e prometeu “facilitar o processamento, a compensação e a liquidação de ponta a ponta para transações transfronteiriças em yuan para instituições financeiras e empresas europeias“.

O banco alemão apontou como meta tornar-se uma “ponte local para os sistemas de pagamento da China” e uma “ligação fundamental” entre os mercados financeiros da Europa e do país asiático.

O líder do Deutsche Bank para a Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, África e Alemanha, Alexander von zur Muehlen, afirmou que a iniciativa “vai fortalecer a ligação financeira entre a China e a Europa”.

A instituição alemã reiterou o “apoio de longa data” à internacionalização do renminbi e sublinhou que foi um dos primeiros bancos internacionais a participar diretamente no CIPS, a alternativa chinesa, lançada em 2015, ao sistema de pagamentos internacionais SWIFT.

Pequim tem procurado aumentar a utilização da moeda chinesa em todo o mundo e, assim, reduzir a dependência global do dólar norte-americano, embora, segundo dados da SWIFT, a quota de mercado do dólar seja de 50,1%, enquanto a do renminbi seja de apenas 3,1%.

No final de junho, o banco central chinês anunciou uma série de medidas para promover a internacionalização da moeda, por exemplo, permitindo que instituições financeiras, como bancos centrais e fundos soberanos, contraiam empréstimos junto do próprio PBOC, utilizando títulos chineses como garantia, espelhando a operação dos títulos do Tesouro dos EUA, um dos ativos de reserva preferidos do mundo.

Além disso, os seis maiores bancos estatais do país foram autorizados a realizar transações offshore (negociadas em mercados estrangeiros) em renminbi, dentro de quotas, diretamente a partir das sedes, em vez de através de subsidiárias no estrangeiro.

No final de junho, o PBOC designou o Standard Bank da África do Sul como o primeiro banco de compensação em renmimbi de África, operando em conjunto com o maior banco da China, o estatal ICBC, para processar transações em 19 países do continente.