Empresa de media de Trump perde 238 milhões de dólares e força nova reestruturação

O prejuízo da empresa-mãe da Truth Social, fundada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disparou no segundo trimestre do ano, com o grupo a anunciar planos para abandonar novas linhas de negócio.

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A Trump Media and Technology informou, na segunda-feira, que perdeu 238 milhões de dólares (206,2 milhões de euros) nos três meses até junho, enquanto se diversificava para negócios não relacionados com os media, incluindo criptomoedas.

Isto representa mais de 10 vezes o prejuízo registado no mesmo período de 2025. O prejuízo por ação aumentou para 0,86 dólares (0,75 euros), face a 0,08 dólares (0,07 euros) entre abril e junho do ano passado.

Numa teleconferência após a divulgação dos resultados, o novo diretor executivo da empresa, Kevin McGurn, disse que o esforço para entrar em vários novos setores, incluindo apostas online, seria agora abandonado. O executivo disse que a Trump Media irá voltar a concentrar-se nas redes sociais, procurando em ser um fórum para os utilizadores publicarem opiniões.

Trump Media vai voltar a concentrar-se nas redes sociais, procurando em ser um fórum para os utilizadores publicarem opiniões.

McGurn foi nomeado em abril, substituindo o lusodescendente Devin Nunes, líder do Conselho Consultivo de Informações do Presidente dos Estados Unidos, após o valor do grupo ter caído mais de cinco mil milhões de euros. “Tomámos a decisão disciplinada de mudar o rumo para investir mais tempo e recursos nas nossas iniciativas mais importantes”, disse McGurn. “Diremos não a algumas coisas ou mudaremos de rumo conforme necessário”, acrescentou.

A chave do plano de McGurn é um serviço chamado Truth API, que oferece acesso antecipado a corretores de Wall Street para os principais utilizadores da Truth Social.

Isto inclui o utilizador com mais seguidores, o republicano Donald Trump, que frequentemente influencia os mercados ao divulgar na plataforma alterações importantes na política externa dos EUA.

Os democratas prometeram investigar o novo serviço pago caso conquistem o controlo do parlamento dos EUA, nas eleições intercalares marcadas para o início de novembro. McGurn afastou estas preocupações, referindo que outras empresas vendem acesso especial e rápido aos investidores.

“Fornecer dados públicos licenciados em tempo real através de APIs comerciais é uma prática comercial bem estabelecida nos setores da tecnologia, informação financeira e media“, disse. “Este caso não é diferente”, garantiu.

Depois de terem disparado, pouco antes da reeleição de Trump, em novembro de 2024, as ações da empresa caíram a pique 67%, perdendo mais de seis mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros).

A Trump Media foi criada como uma alternativa às gigantes tecnológicas que baniram Trump após os tumultos de 06 de janeiro de 2021.

A empresa afirmou que poderia eventualmente tornar-se um gigante dos media e competir com serviços de ‘streaming’ como a Netflix. Desde que entrou em bolsa, há dois anos, a Trump Media teve prejuízos de mais de 1,1 mil milhões de dólares (937 milhões de euros).