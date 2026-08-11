Empresas esperam melhoria ligeira da atividade no segundo semestre

Depois de uma primeira metade do ano marcada pelas tempestades e pela guerra no Irão, as empresas portugueses estão um pouco mais confiantes para o resto do ano e esperam que o segundo semestre traga uma melhoria da sua atividade. Mas prudência continua a ser a palavra de ordem entre os empresários.

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Os resultados do inquérito da AEP – Associação Empresarial de Portugal mostram que mais de metade das empresas (53,9%) perspetiva um aumento do volume de negócios no mercado nacional, sendo que 2,6% esperam mesmo um aumento significativo.

Quanto ao mercado internacional, as perspetivas também são mais otimistas, mas de forma mais moderada: praticamente uma em cada três espera aumentar a faturação, face a 257% que registaram um crescimento nos primeiros seis meses do ano.

Resultados do inquérito da AEP mostram que mais de metade das empresas (53,9%) perspetiva um aumento do volume de negócios no mercado nacional, sendo que 2,6% esperam mesmo um aumento significativo.

Para Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, que realizou o estudo junto de 400 empresários e gestores, “estes resultados devem ser lidos com prudência“, mas “mostram que temos um tecido empresarial mais resiliente e capaz de acomodar, em parte, impactos extremamente adversos, de origem interna e externa”.

“Esta maior capacidade de resistência não significa, contudo, que as empresas estejam a operar num contexto menos exigente. A instabilidade geopolítica, os custos energéticos e das matérias-primas e a crescente fragmentação do comércio internacional continuam a condicionar decisões e a exigir capacidade de adaptação. É importante que a ligeira melhoria das expectativas se confirme, mas também que sejam criadas condições para que as empresas possam transformar essa expectativa em crescimento efetivo”, acrescenta o presidente da AEP.

Questionadas sobre quais são os principais constrangimentos, as empresas apontaram a burocracia e os custos dos bens energéticos como fatores que mais afetam a sua atividade, numa lista inclui ainda as tensões geopolíticas, os custos das matérias-primas e os preços dos transportes entre outros condicionantes relevantes.

Eliminação de burocracias, a melhoria do sistema de justiça e a simplificação das leis surgem assim no topo das prioridades para os empresários quando questionados sobre as medidas que podiam contribuir para resolver os constrangimentos do seu dia-a-dia.

“A resiliência demonstrada pelas empresas é um sinal positivo, mas a sua capacidade para investir, crescer e competir continuará dependente da criação de condições mais favoráveis”, salienta a AEP.