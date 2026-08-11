Farmácias vão receber mais óculos para observar eclipse na quarta-feira
"[Ainda] há algum stock [de óculos para observar o eclipse] em algumas farmácias. Há algumas farmácias que ainda vão receber stock para amanhã [quarta-feira]", disse presidente da ANF, Ema Paulino.
Algumas farmácias vão receber novo stock de óculos para observar o eclipse na quarta-feira, apesar de muitos dos óculos poderem já estar destinados a pessoas que fizeram uma reserva, informou a Associação Nacional de Farmácias (ANF) esta terça-feira.
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“[Ainda] há algum stock [de óculos para observar o eclipse] em algumas farmácias. Há algumas farmácias que ainda vão receber stock para amanhã [quarta-feira], mas não posso dizer que será a totalidade das farmácias. Alguns deles [óculos] poderão já estar reservados para pessoas que já tenham pedido”, disse à Lusa a presidente da ANF, Ema Paulino, sem avançar números sobre o reforço de óculos.
“O stock está limitado nos próprios fornecedores e, portanto, algumas farmácias, mesmo que tivessem tido essa vontade [de aumentar a sua oferta], poderão não ter tido oportunidade de encontrar no seu fornecedor”, acrescentou.
Os óculos certificados para ver o eclipse solar total de quarta-feira, que começará por volta das 18h30 e terminará às 20h30, estão identificados com a norma ISO 12312-2 [certificação para observar o Sol] e a marca CE visível [indica que um produto cumpre os requisitos estabelecidos nas regras da União Europeia (UE).
Segundo Ema Paulino, desde do dia 1 de agosto até segunda-feira, as farmácias venderam 63.259 óculos.
Fonte da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica disse à Lusa esta terça-feira que centenas de milhares de óculos gratuitos foram distribuídos, através do site clubedavisão.pt e atividades da agência.
Várias entidades alertaram que observar o eclipse sem a segurança de óculos adequados tem riscos como queimaduras na retina permanentes, visão distorcida durante algum tempo e até uma perda permanente da visão.
De acordo com o site da Ciência Viva, em Portugal o eclipse será total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança.
No resto do país, o eclipse será parcial, uma vez que o obscurecimento rondará os 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
O último eclipse total do Sol em Portugal aconteceu em 1912 e o próximo será em 2144.
Um eclipse total do Sol ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados, e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos.
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