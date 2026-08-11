Fundo de pensões da Noruega poderá perder todo o seu valor no futuro, alerta CEO

O Fundo de Pensões Global do Estado norueguês, considerado o maior fundo soberano do mundo, poderá perder todo o seu valor no futuro em determinadas circunstâncias, como um colapso do mercado, alertou o seu presidente executivo (CEO), Nicolai Tangen.

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“Pode o fundo desaparecer? A resposta é sim. E o pior é que, no mundo em que vivemos, isso não é totalmente improvável. Não existe nenhum país na história que tenha conseguido manter, ao longo do tempo, uma fortuna tão grande. As fortunas acabam sempre por se perder”, afirmou Tangen no fórum político de Arendal, no sul da Noruega, citado pela agência EFE.

O fundo, que investe no estrangeiro as receitas provenientes do gás e do petróleo do país nórdico, tem um valor aproximado de 22 biliões de coroas norueguesas (2,2 biliões de euros).

Tangen recordou que, após o crash bolsista de 1929, seguiu-se a Grande Depressão, que se prolongou durante uma década. “O que aconteceria ao fundo se tivéssemos tido uma crise semelhante? Simplificando um pouco, naturalmente, mas poderíamos estimar que pelo menos 80% das nossas ações teriam desaparecido“, afirmou.

Tangen recordou que cerca de 70% do fundo está investido em ações, pelo que uma perda de 80% reduziria significativamente o seu valor total. “Nesse caso, desapareceriam todo o orçamento da Defesa e os hospitais noruegueses”, afirmou Tangen.

O fundo soberano da Noruega revelou esta terça-feira uma lista atualizada das suas participações, nas quais consta uma participação de 0,05% na SpaceX, avaliada em 1,22 mil milhões de dólares (cerca de 1,05 mil milhões de euros) a 30 de junho.