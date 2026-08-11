Incêndios: Setúbal vai compensar munícipes que disponibilizaram água em julho

A Câmara Municipal de Setúbal vai compensar os munícipes que disponibilizaram água aos bombeiros para combater o incêndio registado a 3 de julho na zona de Vale do Cobro, na freguesia do Sado.

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Em comunicado desta terça-feira, o executivo explica que os munícipes podem solicitar a compensação junto dos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), “uma medida aprovada em julho que visa ressarcir quem teve aumentos, comprovados, da fatura da água, em virtude da ajuda disponibilizada no combate ao incêndio”.

A colaboração dos cidadãos foi, de acordo com a deliberação aprovada pela autarquia, um “contributo determinante para a salvaguarda de pessoas, bens e património natural, revelando-se merecedora de reconhecimento institucional”.

A compensação agora anunciada é uma medida com “natureza excecional, temporária e individualizada, não constituindo alteração do regime tarifário em vigor, nem criando qualquer regime permanente de isenção ou benefício tarifário”.

Os potenciais beneficiários devem fazer o pedido de compensação através do endereço de correio eletrónico [email protected] e, para usufruir da medida, é preciso que não tenham dívidas ao município ou aos SMS.

“Na quantificação dos encargos compensáveis é considerado o volume de água extraordinário consumido, bem como as componentes tarifárias de água, saneamento e resíduos urbanos que resultam diretamente desse consumo anormal”, salienta a Câmara Municipal de Setúbal.

O incêndio rural de 3 de julho deflagrou na zona do Vale do Cobro e envolveu cerca de três centenas de operacionais, 87 viaturas e quatro meios aéreos no combate. Obrigou à retirada de 60 pessoas de 25 habitações.

O fogo teve origem numa viatura na Rua da Cascalheira, na zona de Vale de Cobro, tendo depois alastrado a uma área de mato.