Instituto Coordenadas apela a um apoio “sem reservas” ao espaço Schengen, apesar de dez países manterem controlos internos

O Instituto de Coordenadas para a Governação e Economia Aplicada apelou esta terça-feira a um apoio “sem reservas” ao espaço Schengen e alertou que dez dos vinte e nove Estados-membros mantêm controlos reintroduzidos nas suas fronteiras internas.

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Isto reflete-se num relatório especial intitulado ‘Schengen não se defende com o seu encerramento’, que argumenta que a ameaça à área da livre circulação hoje não vem da sua fronteira externa, mas da erosão progressiva do seu interior.

Recorda que, a 2 de junho, a Comissão Europeia emitiu pareceres sobre os controlos notificados pela Alemanha, Áustria, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Países Baixos, Eslovénia e Suécia, e apelou ao seu levantamento gradual. O Código das Fronteiras Schengen obriga a Comissão a emitir o seu parecer quando estes controlos excedem doze meses pelo mesmo motivo.

Segundo o Instituto, o problema não é a existência destes controlos, que está totalmente prevista pela lei, mas a sua permanência: instrumentos concebidos como exceções tornaram-se parte do panorama comum da mobilidade europeia através de sucessivas extensões que repetem as mesmas razões ano após ano.

O relatório estima o custo económico da fragmentação com base em estudos encomendados pelo Parlamento Europeu, que o situam entre 5.000 e 18.000 milhões de euros por ano, eleva o impacto de uma interrupção de dois anos para 51.000 milhões e estima que uma Europa sem Schengen significaria uma queda de 0,14% no PIB da União. cerca de 230.000 milhões por ano.

Perante este diagnóstico, o estudo argumenta que a fronteira externa comum “está a funcionar” e fornece dados. O Sistema de Entrada/Saída tornou-se totalmente operacional a 10 de abril de 2026, registando mais de 60 milhões de entradas e saídas de nacionais de países terceiros nos primeiros seis meses e permitindo a recusa de entrada de 32.000 pessoas. A Frontex, por sua vez, passou de um orçamento de 460 milhões de euros em 2020 para uma média anual próxima dos 900 milhões, com um corpo permanente planeado de 10.000 tropas para 2027.

“NÃO HÁ FALTA DE CAPACIDADE, HÁ FALTA DE CONFIANÇA”

O vice-presidente executivo do Instituto, Jesús Sánchez Lámbas, afirmou que “nenhum espaço de liberdade é defendido pela sua repressão” e sustentou que cada controlo interno estendido indefinidamente “não reforça a segurança europeia: erode o ativo que afirma proteger”.

Sánchez Lámbas defendeu um acordo institucional com um prazo máximo de vinte e quatro meses para restaurar a plena validade da livre circulação interna, acompanhado de um reforço verificável da fronteira externa comum.

O relatório dedica uma secção específica à convergência institucional em torno da fronteira do Estreito de Gibraltar e destaca o artigo de opinião publicado por Lahcen Haddad, presidente do Comité Parlamentar Conjunto União Europeia-Marrocos, vice-presidente da Câmara dos Conselheiros do Parlamento Marroquino e ex-ministro, que descreve como “a leitura mais rigorosa até à data” sobre a crise de Ceuta.

O Instituto sublinha que Haddad rejeitou tanto a narrativa de uma operação híbrida deliberada como a de uma conspiração geopolítica envolvendo terceiros estados, e que a sua conclusão subjacente – de que as pressões migratórias são estruturais e não episódicas – coincide com a tese central do relatório. “O maior argumento contra o encerramento do espaço Schengen não foi apresentado esta semana por um Estado-membro, mas por um líder parlamentar na margem sul”, afirma o documento.

O documento propõe dez medidas, incluindo uma avaliação de impacto obrigatória e publicada para qualquer controlo interno que exceda doze meses, uma cláusula que impede um Estado de suspender a livre circulação em relação a outro sem parecer prévio da Comissão, e um Pacto de Estado espanhol sobre fronteiras externas.