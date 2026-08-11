Marques Mendes, Portas, João Soares e dois ministros na universidade de verão do PSD

O ex-candidato presidencial Luís Marques Mendes, o centrista Paulo Portas, o socialista e antigo autarca de Lisboa João Soares e dois ministros do atual Governo vão participar na edição deste ano da Universidade de Verão do PSD, foi esta terça-feira anunciado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com o programa divulgado pelo partido, a 22.ª edição da tradicional Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação política de jovens, decorrerá entre os dias 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide, distrito de Portalegre, cabendo a sessão de abertura ao diretor da iniciativa, Carlos Coelho, ao presidente da JSD, João Pedro Luis, ao chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, Paulo Cunha, e ao secretário-geral do partido, Hugo Soares.

Os trabalhos terminam no final da manhã de dia 30 com uma sessão em que intervirá o primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, além de Carlos Coelho e João Pedro Luís.

Em comunicado, os sociais-democratas sublinham que “durante uma semana 100 jovens selecionados vão receber formação sobre política nacional, europeia e internacional, da economia à energia, da reforma do estado à educação e cultura”, com um programa marcado por “por jantares-conferência, aulas, workshops, simulação de uma sessão parlamentar e muito mais”.

Entre os convidados está o candidato apoiado pelo PSD nas últimas eleições presidenciais Luís Marques Mendes, que participará num jantar-conferência com a comentadora e jornalista Maria João Avillez no terceiro dia de trabalhos, dia 26 de agosto. Para o mesmo dia está marcada uma sessão sobre a economia portuguesa com o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros.

O programa conta também com um jantar-conferência com o socialista João Soares, antigo presidente da Câmara de Lisboa e ex-ministro da Cultura, no dia 27, e uma palestra do histórico centrista e antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, que inaugura os trabalhos de dia 29 com uma sessão intitulada “O que vai por esse mundo?”.

Do atual elenco governativo, estarão presentes a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, num jantar-conferência com a eurodeputada Lídia Pereira e a deputada Ana Gabriela Cabilhas; e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que tem prevista uma palestra com o título “O que se passa na Europa?”.

Há também um painel dedicado aos 50 anos de poder local em que participarão o presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, Pedro Pimpão, da Câmara de Pombal e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), e Raquel Lourenço, presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço.

No dia 28, também o autarca lisboeta Carlos Moedas intervirá num painel sobre habitação, acompanhado do eurodeputado e porta-voz do partido Sebastião Bugalho. No mesmo dia, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, participa num debate intitulado “Algoritmos: Democracia fragilizada?”, com o advogado e antigo deputado do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes.

Está ainda prevista a participação da conselheira de Estado e cientista Maria do Carmo Fonseca num debate com o antigo deputado José Eduardo Martins sobre energia nuclear em Portugal, no dia 27.

No programa consta também um workshop do diretor de comunicação do primeiro-ministro, Pedro Esteves, sobre a “relação com a comunicação social” e um exercício de simulação do Parlamento que terá Carlos Coelho e o deputado Gonçalo Capitão como avaliadores.

Citado em comunicado, o diretor da Universidade de Verão, Carlos Coelho, diz que “a aposta estratégica do PSD na formação de quadros tem dado frutos com uma geração de novos quadros com elevado potencial e vontade de intervir”.

A primeira edição da Universidade de Verão foi em 2003 e trata-se de uma iniciativa conjunta PSD, da JSD, Delegação do PSD no Parlamento Europeu e do Instituto Francisco Sá Carneiro.