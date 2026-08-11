Novo balanço do sismo na Colômbia aponta para 132 mortos e 570 feridos

Pelo menos 132 pessoas morreram e mais de 570 ficaram feridas após o sismo de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na segunda-feira, segundo um balanço parcial da Associação Colombiana de Capitais (Asocapitales).

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De acordo com o balanço, o maior número de vítimas mortais, 60, foi registado em Pereira, capital do departamento de Risaralda, que faz fronteira com San José del Palmar (Chocó), epicentro do sismo, ocorrido às 07:34 (13:34 em Lisboa).

Os hospitais estão sobrecarregados na Colômbia, onde duas cidades impuseram o recolher obrigatório para evitar pilhagens após o sismo de segunda-feira. Um dos locais foi a cidade de Pereira, onde o presidente da Câmara, Mauricio Salazar, decretou na segunda-feira o recolher obrigatório para evitar pilhagens após o sismo.

“A partir das 18:00 de hoje [segunda-feira; 00:00 de hoje em Lisboa], decretamos recolher obrigatório até às 05:00 da manhã para proteger o comércio da cidade. O recolher obrigatório estará em vigor no centro de Pereira, no bairro universitário e no subdistrito de Cuba”, disse Salazar.

“Alguns hospitais ruíram devido à procura, temos 18 edifícios que foram reportados como completamente destruídos e 60 edifícios que foram parcialmente afetados“, acrescentou o autarca de Pereira, cidade com cerca de 490 mil habitantes.

O anterior balanço, divulgado horas antes pelo Presidente da Colômbia, registava 111 mortes, na sequência do sismo que causou grande destruição em pelo menos cinco departamentos do país.

O chefe de Estado visitou na segunda-feira Quibdó, capital do departamento de Chocó e epicentro do sismo. Durante a visita, o Presidente prometeu realizar na região uma reunião com todo o Governo, para avaliar as necessidades dos municípios afetados e garantiu que os recursos necessários já estão disponíveis para fazer face à emergência.

Após a declaração, De la Espriella anunciou que iria viajar para Cali, capital do departamento de Valle del Cauca e uma das cidades mais afetadas pelo sismo.

O epicentro situou-se em San José del Palmar, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Bogotá, indicaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Serviço Geológico Colombiano, o instituto sismológico da Colômbia.