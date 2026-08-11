Portugal está entre mercados europeus mais competitivos para centros de dados
Relatório da consultora JLL refere que a combinação entre energia, posição geográfica, conectividade e disponibilidade de espaço tornam Portugal um mercado capaz de captar mais investimento no setor.
Portugal está entre os mercados europeus mais competitivos para instalar centros de dados, beneficiando da energia renovável, conectividade internacional e espaço disponível, numa altura em que a Inteligência Artificial (IA) aumenta a pressão sobre as infraestruturas.
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O relatório “Data Centers em Portugal 2026”, divulgado esta terça-feira pela consultora JLL, concluiu que as restrições de energia, capacidade da rede elétrica e a oferta de terrenos nos principais mercados europeus estão a levar promotores e fornecedores de serviços cloud a procurar novas localizações para os centros de dados.
A IA deverá representar cerca de metade de toda a capacidade global dos centros de dados até 2030, segundo a JLL, que salienta uma mudança na localização dos novos projetos.
Os novos campus hyperscale previstos para entrar em operação na Europa entre 2026 e 2028 localizam-se, em média, a 175 quilómetros dos principais hubs europeus, contra uma distância média de 46 quilómetros nos projetos concluídos entre 2022 e 2025.
Neste contexto, Portugal surge como um dos mercados secundários com maior capacidade para beneficiar desta tendência, devido à combinação entre energia, localização geográfica, conectividade e disponibilidade de espaço.
A consultora destacou que os mercados capazes de garantir ligações à rede em grande escala, previsibilidade regulatória e terrenos adequados, como Portugal, deverão captar uma parcela crescente do investimento futuro no setor.
O relatório salienta que mais de 80% da eletricidade produzida em Portugal tem origem em fontes renováveis, enquanto os dados da REN indicam que as renováveis asseguraram 68% do consumo nacional de eletricidade em 2025.
Além disso, Portugal é também exportador líquido de energia desde 2016, uma característica que a consultora considera relevante num contexto em que o acesso à eletricidade tornou-se um dos principais fatores de competitividade para a instalação de infraestruturas de IA.
A posição geográfica do país é reforçada pela existência de vários cabos submarinos intercontinentais, entre os quais o 2Africa, com 45.000 quilómetros e ligação a 33 países, que chegou a Carcavelos em 2024.
A conectividade deverá ser reforçada a partir de 2027 com o cabo Nuvem, da Google, que deverá ligar Portugal aos Estados Unidos.
Entre os principais projetos em desenvolvimento está o Start Campus, em Sines, que prevê atingir 1.200 megawatts (MW) de capacidade, alimentada integralmente por energia renovável.
Outro projeto destacado pela JLL é o Merlin Edged Campus, em Vila Franca de Xira, que deverá arrancar com 180 MW de capacidade de tecnologias de informação, com potencial para chegar aos 300 MW.
Desta forma, a região de Lisboa tem uma capacidade planeada de 1.300 MW, segundo o relatório, que compara a escala destes projetos com as chamadas “gigafábricas” de IA que começam a surgir na Europa.
A JLL salienta ainda uma mudança na propriedade dos ativos em Portugal, com a entrada de fundos de infraestrutura especializados num mercado anteriormente dominado por operadores de telecomunicações.
Entre 2020 e 2025, cerca de 79% do volume transacionado em centros de dados na Europa resultou de um número reduzido de operações de grande dimensão, enquanto o capital internacional representou 86% das aquisições mais recentes.
Ainda assim, apesar do potencial de crescimento, a JLL identifica desafios para o desenvolvimento do setor, nomeadamente a necessidade de garantir emprego qualificado, desenvolver a cadeia de fornecimento nacional e assegurar transparência ambiental.
Ademais, informação divulgada esta terça-feira pela Savills revela que Portugal está entre os dez mercados de centros de dados com maior crescimento a nível mundial desde 2024. Portugal ocupa o décimo lugar entre os mercados de data centers que mais cresceram em todo o mundo desde 2024, com uma expansão de 23% da capacidade instalada.
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