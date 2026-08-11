Projétil atinge cargueiro no mar Vermelho causando vítimas

Um projétil atingiu um navio perto do estreito de Bab el-Mandeb, ao largo da costa sul do Iémen, causando vítimas, anunciou hoje a agência marítima britânica UKMTO. A agência não especificou o número nem se se registaram mortos.

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“Foi comunicado que um cargueiro no sul do mar Vermelho foi atingido por um projétil de origem desconhecida, que causou vítimas”, indicou a agência em comunicado, numa altura em que, desde julho, os rebeldes huthis do Iémen, aliados do Irão, reivindicam vários ataques contra a frota saudita na zona.

A agência marítima britânica adiantou que o incidente ocorreu ao largo de costa de Mokha, uma importante cidade e porto iemenita nas mãos do governo internacionalmente reconhecido, de acordo com a mesma nota publicada no portal da UKMTO.

“As autoridades estão a investigar o caso. Recomenda-se que as embarcações naveguem com precaução e comuniquem qualquer atividade suspeita à UKMTO“, acrescentou. Desconhecem-se mais pormenores, como a origem do pavilhão do navio e o tipo de carga.

Iémen acusa huthis de novos ataques

O exército do Iémen acusou os rebeldes huthis de lançarem novos ataques, esta madrugada, contra a cidade e o porto de Mokha, bem como contra bairros residenciais em Marib (oeste).

“A milícia terrorista [dos] huthis está a bombardear a cidade de Mokha e o porto com mísseis balísticos”, anunciou o centro de imprensa das Forças Armadas do Iémen, numa mensagem publicada nas redes sociais.

A histórica cidade de Mokha, situada na província de Taiz, alberga uma das maiores instalações portuárias ainda sob controlo do Governo iemenita, localizada no estreito de Bab el-Mandeb, um ponto estratégico que liga o mar Vermelho ao golfo de Áden.

Minutos antes, os militares tinham reportado ataques dos huthis com mísseis balísticos e drones contra bairros residenciais de Marib. Os rebeldes aliados do Irão ainda não se pronunciaram sobre os alegados ataques.

Os ataques de domingo contra o porto e a cidade de Mokha, reivindicados pelos huthis, causaram pelo menos uma dezena de mortos, incluindo civis, e cerca de meia centena de feridos, disse o Governo iemenita.

O presidente do Conselho Presidencial de Liderança iemenita, Rashad al-Alimi, acusou os huthis de travarem uma “guerra sistemática” contra as artérias económicas vitais do país, numa declaração feita em Riade, onde reside, avançou a agência oficial de notícias iemenita Saba.