Região de Coimbra estabelece acordo com agência de desenvolvimento ucraniana

A Região Metropolitana de Coimbra (RMC) vai estabelecer um acordo de cooperação com a Agência de Desenvolvimento Regional da Região de Kiev (RDAKR) e incentivar a participação de agentes locais e regionais.

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Em comunicado, a estrutura que agrupa 19 municípios (17 do distrito de Coimbra, um de Aveiro e outro de Viseu) adiantou que o acordo visa “o reforço da cooperação entre as entidades e a identificação de oportunidades de colaboração futura, designadamente no âmbito de potenciais candidaturas a programas europeus, como o Horizonte Europa”.

A parceria prevê “a possibilidade de desenvolvimento de atividades de cooperação, através da organização de reuniões, visitas técnicas, ações de capacitação, partilha de informação e identificação de oportunidades de financiamento e de projetos de interesse comum“.

Entre as áreas de cooperação das duas instituições estão a partilha de conhecimento, de boas práticas e experiências em matérias de desenvolvimento regional, inovação, sustentabilidade, resiliência económica, coesão territorial e capacitação institucional.

A RDAKR foi criada em 2018 para implementar políticas regionais, em cooperação com a Administração Militar Regional e o Conselho Regional de Kiev, participando na estratégia de desenvolvimento regional, nos planos de recuperação das comunidades territoriais, iniciativas de apoio às pequenas e médias empresas, atração de investimento, eficiência energética e integração europeia.

No comunicado, salienta-se: