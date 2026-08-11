Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram em Cascais

O astro português Cristiano Ronaldo e a companheira, Georgina Rodríguez, casaram-se esta terça-feira numa cerimónia civil em Cascais. Segundo um comunicado da agência Brunswick Group enviado às redações, a cerimónia, de carácter íntimo e privado, realizou-se na presença dos cinco filhos do casal.

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O jogador do Al-Nassr já anunciou também o casamento nas redes sociais, através de uma publicação no Instagram, onde são visíveis as mãos de ambos, já com as alianças nos dedos.

Fica assim confirmado o casamento de Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, com Georgina Rodríguez, de 32, depois de terem começado a namorar em 2016, quando o português jogava no Real Madrid.

Nos últimos dias, foram muitos os rumores que circularam nas redes sociais de que o casamento iria acontecer na Madeira, o que acabou por provocar a ida de dezenas de fãs à Sé do Funchal, sem que nunca nada tivesse sido confirmado.

O internacional português e vencedor de cinco Bolas de Ouro vai começar mais uma época profissional ao mais alto nível, a 25.ª da carreira, e procura atingir a marca inédita dos 1.000 golos, depois de já ter marcado 976, sendo também o melhor marcador de sempre da história do Real Madrid e da Seleção Nacional.

(Artigo atualizado pela última vez às 20h42)