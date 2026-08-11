Sporting oficializa venda de Diomande ao Nottingham Forest por 40 milhões de euros

O Sporting oficializou esta terça-feira a transferência do futebolista Ousmane Diomande para o Nottingham Forest por 40 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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“A Sporting SAD chegou a acordo com o Nottingham Forest para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Ousmane Diomande. A contrapartida financeira pela transferência do jogador, a pagar pelo NFFC à Sporting SAD, é de quarenta milhões de euros”, refere a SAD ‘leonina’.

Na mesma nota enviada ao regulador do mercado, a SAD do Sporting informa que fica responsável pelo pagamento na intermediação do negócio, no valor de 1,5 milhões de euros, e que os valores respeitantes ao mecanismo de solidariedade devido a terceiros será “suportado, em partes iguais”, pelos dois clubes.

Diomande, de 22 anos, deixa o Sporting ao fim de três épocas e meia nos ‘leões’, pelos quais conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal. O central foi peça-chave no clube, ao qual chegou em janeiro de 2023, quando ainda era Ruben Amorim o treinador da equipa ‘leonina’, que o resgatou no mercado de inverno ao Mafra, da II Liga.

O jogador fez a primeira metade de 2022/23 pelo emblema da região Oeste, ao qual estava cedido pelos dinamarqueses do Midtjylland. No Sporting, teve grande impacto, sendo opção regular no eixo da defesa, perfazendo um total de 132 jogos em três épocas e meia, com sete golos marcados.

“O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação de Ousmane Diomande, que assinou um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano”, referiu o clube britânico na sua página oficial.