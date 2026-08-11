Trump deixou Turquia após cimeira devido a ameaça iraniana

O Presidente norte-americano deixou secretamente a cimeira da NATO na Turquia no mês passado num avião militar enquanto a Casa Branca fazia parecer que Donald Trump estava no Air Force One, divulgou esta terça-feira o jornal The Washington Post.

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O jornal norte-americano afirmou que a operação foi motivada por uma ameaça feita pelo Irão contra Trump.

Os jornalistas e alguns membros da equipa da Casa Branca foram levados a acreditar que estavam no mesmo avião que o Presidente quando este iniciou a sua viagem de regresso a Washington, após o encontro anual dos líderes dos países da NATO, que se realizou em Ancara, no mês passado.

O diário utilizou para a peça jornalística material analisado pelo Post, um funcionário norte-americano familiarizado com a operação e outra pessoa com conhecimento da viagem do Presidente. A agência de notícias Associated Press (AP) não confirmou a reportagem de forma independente.

Trump tinha voado para a cimeira num novo avião vermelho, branco e azul-marinho, oferecido pelo Governo do Qatar. Mas antes de deixar a Turquia, disse que voaria parte do caminho de regresso a casa num Air Force One (o nome dado ao avião que transporta habitualmente o Presidente) azul-bebé de um modelo mais antigo.

O Presidente dos EUA disse, na altura, que o novo avião de luxo estava a ser levado antes da sua partida de Ancara, com o objetivo de dar as tropas norte-americanas baseadas no leste de Inglaterra a oportunidade de conhecer o novo Air Force One.

Em Ancara, Trump embarcou no antigo Air Force One em frente às câmaras de televisão, antes de a aeronave voar para a base aérea Real de Mildenhall, no Reino Unido.

No entanto, de acordo com o Washington Post, depois de embarcar no antigo Air Force One, foi secretamente transferido minutos depois para um avião mais pequeno – um C-32A da Força Aérea – através de um camião de ‘catering’ do aeroporto, normalmente utilizado para transportar refeições e outros alimentos. Trump teria voado para Mildenhall nesse avião mais pequeno.

A Casa Branca não respondeu diretamente às perguntas sobre a reportagem do Post relativa à operação secreta para tirar Trump do país numa terceira aeronave, ou sobre o alegado truque elaborado para fazer parecer que estava no Air Force One azul-bebé a voar para Mildenhall.

O serviço secreto dos Estados Unidos recusaram-se a comentar o assunto e a Força Aérea encaminhou as questões para a Casa Branca.

Enquanto Trump esteve na Turquia, os militares norte-americanos realizaram uma série de grandes ataques no Irão em retaliação pelos bombardeamentos iranianos contra navios mercantes na região.

O jornal The New York Times e a televisão CBS News noticiaram no mês passado que os responsáveis dos serviços de informações levantaram preocupações sobre um possível ataque ao Presidente ou ao seu avião, desencadeando precauções adicionais e a decisão de não utilizar a aeronave recém-inaugurada, oferecida a Trump pelo Qatar, para o primeiro trecho da viagem de Trump de regresso a casa, a partir de Ancara.

Depois de chegar a Mildenhall, os fotógrafos registaram imagens de Trump a desembarcar do avião presidencial – sugerindo que reembarcou no Air Force One azul-bebé fora da vista do grupo de jornalistas que pensavam estar a viajar com ele.

Após a breve visita à base em Mildenhall, Trump embarcou no novo Air Force One para seguir viagem até Washington. Durante uma conversa informal com os repórteres a bordo da aeronave, Trump foi questionado diretamente se havia alguma ameaça credível do Irão contra o Air Force One.

“Bem, recebo ameaças a toda a hora. Sou o número um na lista deles, antes de vocês”, disse Trump, acrescentando aos repórteres presentes: “Mas se eu for, vocês também vão”.

O senador democrata Richard Blumenthal pediu uma investigação ao Congresso. “É algo sem precedentes e surreal”, disse na segunda-feira à CNN, classificando o incidente como “francamente assustador”.