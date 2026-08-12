Abreu Advogados assessora SKK na integração da KoolSys no LFB Group

A Abreu Advogados assessorou a SKK – Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização no âmbito do investimento estratégico do LFB Group na SKK Manufacturing, empresa portuguesa que opera comercialmente sob o nome e a marca KoolSys. O LFB Group é uma empresa da Syntagma Capital.

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A equipa da Abreu Advogados envolvida na operação foi liderada pelo sócio contratado Diogo Pessanha e integrou a associada sénior Benedita Pessanha e a associada Maria Eduarda Fernandes.

A KoolSys concebe e fabrica centrais frigoríficas transcríticas a dióxido de carbono para aplicações comerciais e industriais e é parceira e fornecedora da Friga-Bohn, marca de refrigeração do LFB Group, desde 2023.

“Este investimento representa uma nova etapa na colaboração entre as empresas, combinando a experiência da KoolSys em sistemas a dióxido de carbono com o portefólio de produtos, a experiência industrial e a presença comercial da Friga-Bohn”, refere a firma em comunicado.