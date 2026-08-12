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AG do Conta Lá retoma esta quarta-feira para decidir futuro do canal

 Lusa,

Paulo Rego, que já foi diretor-adjunto da Lusa e administrador da Global Media, manifestou-se interessado em entrar no projeto do canal Conta Lá e apresentou um plano de reestruturação.

A assembleia-geral (AG) do Conta Lá continua esta quarta-feira, depois de ter sido suspensa na semana passada, para que Paulo Rego, dono do Plataforma Macau, conseguisse reunir um grupo de investidores que ajudem a pagar a dívida.

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Na semana passada, o primeiro ponto da ordem de trabalhos da reunião extraordinária, sobre o aumento de capital, com prémio de emissão de ações e prestações suplementares, foi aprovado. Contudo, a reunião magna foi suspensa três horas depois quando se discutia o segundo ponto, que tem a ver com a análise e decisão sobre o plano de reestruturação da empresa.

De acordo com um dos acionistas, Paulo Rego, que já foi diretor-adjunto da Lusa e administrador da Global Media, manifestou-se interessado em entrar no projeto do canal Conta Lá e apresentou um plano de reestruturação.

Contudo, a grande questão tem a ver com a dívida, que ronda os quatro milhões de euros, e entre os seus credores tem a Ibertelco – que distribui o sinal do Conta Lá para os operadores e já disse que a dívida tem de ser paga até final do mês -, a Autoridade Tributária (AT) e a Segurança Social, acrescentou a mesma fonte.

Contactado pela Lusa, Paulo Rego remeteu declarações para depois da AG de quarta-feira. Na reunião estiveram presentes acionistas, pequenos acionistas, onde se incluem trabalhadores, e investidores.

Segundo a mesma fonte, foram apontados vários cenários na mesa, desde o despedimento coletivo – passando de 100 para 50 trabalhadores, até a um ‘lay-off’ parcial para os trabalhadores que ficam, embora alguns possam trabalhar a tempo inteiro. Os trabalhadores estão com salários em atraso há três meses.

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