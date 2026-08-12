Barragens e gás natural garantem equilíbrio do sistema elétrico durante eclipse

O equilíbrio do sistema elétrico foi assegurado, no período de maior impacto do eclipse do sol, sobretudo pela produção hidroelétrica e de gás natural, revelou esta quarta-feira a REN.

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“No período de maior impacto do eclipse, o equilíbrio do sistema foi assegurado essencialmente pela produção hidroelétrica, que atingiu cerca de 5 GW, complementada por aproximadamente 1,35 GW de produção a gás natural em centrais de ciclo combinado e ainda 0,6 GW de produção eólica”, explica a elétrica em comunicado.

“Durante este período, Portugal manteve-se numa posição exportadora, com os fluxos de exportação a situarem-se aproximadamente entre 100 e 275 MW”, acrescentou a empresa liderada por Rodrigo Costa

Esta tarde assistiu-se, pela primeira vez desde 1912 a um eclipse do sol, que total (100%) foi apenas no Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, sendo parcial (entre 92% e 99%) na maior parte do continente. O próximo será só em 2144.

“A preparação antecipada, a coordenação operacional e a articulação entre as diferentes autoridades nacionais e operadores de rede de transporte europeus, nomeadamente o Operador espanhol, permitiram assegurar o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional e a segurança do abastecimento durante todo o fenómeno”, acrescentou a empresa responsável pelas redes energéticas em Portugal, no mesmo comunicado.