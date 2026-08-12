Conheça a Comissão de Gestão do Conta Lá até dezembro

Na reunião magna extraordinária foi mandatada uma Comissão de Gestão até dezembro para preparar a empresa para ser nomeada uma Comissão Executiva de longo prazo.

A assembleia-geral do Conta Lá elegeu uma Comissão de Gestão, composta por Rui Rego, Diogo Alexandre e Paulo Rego, que toma posse na segunda-feira com mandato até dezembro, disse esta quarta-feira à Lusa o dono do Plataforma Macau.

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A reunião magna tinha sido suspensa no segundo ponto, que tinha a ver com a análise e decisão sobre o plano de reestruturação da empresa, para esta quarta-feira. Na assembleia-geral (AG) desta quarta-feira estavam presentes todos os acionistas, encerrou-se a atual reunião magna e convocou-se uma outra para cerca de 10 minutos depois.

Nesta segunda AG foi anulada a decisão do ponto um da anterior e aprovada a conversão total do capital investido em capital social. De acordo com o dono do Plataforma Macau, Paulo Rego, todo o capital investido é transformado em capital social.

Na reunião magna extraordinária foi mandatada uma Comissão de Gestão até dezembro para preparar a empresa para ser nomeada uma Comissão Executiva de longo prazo que corresponda à nova composição acionista num aumento de capital previsto até cinco milhões, sendo que a primeira tranche será definida até segunda-feira por um conjunto de quatro acionistas — três atuais que vão ao aumento de capital num bloco que inclui o Plataforma.

A Comissão de Gestão é composta por Rui Rego — advogado, com pós-graduação em gestão –, Diogo Alexandre — atual diretor de programas — e Paulo Rego, dono do Plataforma Macau.

Com a tomada de posse na segunda-feira, há quatro prioridades: “Corte de custos, pagamento de salários, pagamento das dívidas críticas, nomeadamente ao Estado e a fornecedores críticos” e elaborar “planos de gestão da dívida”, disse Paulo Rego.

A Comissão de Gestão tem de fechar o aumento de capital até cinco milhões de euros e negociações para novos investidores estão em curso. Além disso, é preciso gerir a dívida e ter capacidade de investimento, nomeadamente tecnológica. Os trabalhadores estão com salários em atraso há três meses.