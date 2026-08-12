De norte a sul do país, milhares saíram à rua para ver eclipse. Veja aqui a fotogaleria

Rondavam as 19h30 desta quarta-feira, quando o sol “se escondeu” atrás da lua, pela primeira vez, desde 1912 em Portugal. De norte a sul do país, e até nas ilhas, milhares de pessoas saíram à rua para assistir ao fenómeno do eclipse total do sol.

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Por todo o país, muitas foram as reações de “espanto” e “surpresa” quando o céu ficou mais escuro do que o habitual. No aeródromo de Bragança, por exemplo, a população aplaudiu, gritou e bateu palmas, exclamando palavras como “que lindo” ou “já está”.

Com óculos adaptados para presenciar o momento, muitos foram os portugueses que se deslocaram a vários pontos do país, e o Santuário de Fátima não foi exceção. Alguns dos peregrinos que estavam esta quarta-feira naquele lugar, para a tradicional Peregrinação dos Emigrantes, acabaram a tarde de olhos postos no céu a testemunhar um histórico eclipse solar.

Veja aqui alguns dos momentos captados um pouco por todo o país.