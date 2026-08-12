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De norte a sul do país, milhares saíram à rua para ver eclipse. Veja aqui a fotogaleria

Com óculos adaptados para presenciar o momento, muitos foram os portugueses que se deslocaram a vários pontos do país, e o Santuário de Fátima não foi exceção.

Rondavam as 19h30 desta quarta-feira, quando o sol “se escondeu” atrás da lua, pela primeira vez, desde 1912 em Portugal. De norte a sul do país, e até nas ilhas, milhares de pessoas saíram à rua para assistir ao fenómeno do eclipse total do sol.

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Por todo o país, muitas foram as reações de “espanto” e “surpresa” quando o céu ficou mais escuro do que o habitual. No aeródromo de Bragança, por exemplo, a população aplaudiu, gritou e bateu palmas, exclamando palavras como “que lindo” ou “já está”.

Com óculos adaptados para presenciar o momento, muitos foram os portugueses que se deslocaram a vários pontos do país, e o Santuário de Fátima não foi exceção. Alguns dos peregrinos que estavam esta quarta-feira naquele lugar, para a tradicional Peregrinação dos Emigrantes, acabaram a tarde de olhos postos no céu a testemunhar um histórico eclipse solar.

Veja aqui alguns dos momentos captados um pouco por todo o país.

  • Pessoas a observa o eclipse solar na Praia do Arraial, em Tavira EPA/LUÍS FORRA
  • Pessoas a observar o eclipse solar no Cabo da Roca, em Sintra ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA
  • Pessoas a observar o eclipse solar no Cabo da Roca, em Sintra ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA
  • Pessoas a observar o eclipse solar em Paredes de Coura, Viana do Castelo EPA/ESTELA SILVA
  • Pessoas a observar o eclipse solar durante a Peregrinação Internacional do Aniversário em Ourém EPA/PAULO CUNHA
  • Imagem captada com exposição múltipla que mostra o eclipse solar na zona balnear de Cinco Ribeiras, em Angra do Heroísmo, nos Açores ANTONIO ARAUJO/ LUSA
  • As pessoas a observar o eclipse solar na Praia do Arraial, em Tavira EPA/LUÍS FORRA
  • Pessoas a observar o eclipse solar na zona balnear de Cinco Ribeiras, em Angra do Heroísmo, nos Açores ANTONIO ARAUJO/ LUSA
  • Eclipse solar na Reserva Natural de Montesinho, Rio de Onor, Bragança EPA/PEDRO SARMENTO COSTA
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