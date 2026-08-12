EDP em guerra fiscal de 1.400 milhões de euros em vários países
Um dos maiores processos diz respeito a dívida de 335 milhões de euros pela venda de barragens em 2020. Elétrica confirma ter recebido relatório da AT propõe correções em IRC e imposto de selo.
A EDP tem 1,4 mil milhões de euros em contingências fiscais em vários países, entre os quais o Brasil, os Estados Unidos e Portugal, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias. Dos processos que podem obrigar a empresa a pagar centenas de milhões ao Estado português, há um que se destaca: os 335,2 milhões de euros relacionados com a venda, em 2020, da concessão da exploração de seis barragens à Movhera, da Engie.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A elétrica, que lucrou 732 milhões de euros na primeira metade do ano, confirma “ter recebido, no final de abril, um relatório de inspeção da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) sobre a venda de um portefólio de barragens”. O documento da AT propõe correções em IRC e imposto do selo.
Contudo, a empresa rejeita frontalmente o entendimento do Fisco e garante que não pagará as liquidações até decisão judicial. O Movimento Cultural da Terra de Miranda considera a atuação da EDP uma manobra para ganhar tempo, uma vez que, suspeita, a dívida está a dois meses de caducar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
EDP em guerra fiscal de 1.400 milhões de euros em vários países
{{ noCommentsLabel }}