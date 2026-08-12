Exames. Médias da segunda fase sobem a História e descem a Matemática

As médias da segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário registaram evoluções distintas face a 2025, com História A a destacar-se pela maior subida entre as principais disciplinas. A média passou de 94 para 109 pontos, num aumento de 15 pontos, segundo dados do Júri Nacional de Exames (JNE) divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

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No conjunto das disciplinas, as classificações médias melhoraram em 16 das 24 provas realizadas na segunda fase dos exames nacionais, quando comparadas com o ano passado.

Também Inglês registou uma subida significativa de 135 para 144 pontos, enquanto a média de Filosofia subiu de 99 para 106 e a de História B aumentou de 96 para 103. Em Português, a média subiu três pontos, para 108.

No sentido contrário, Geometria Descritiva A registou a maior descida, com a média a recuar 13 pontos, de 108 para 95. Economia A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) também caíram 11 pontos, para 98 e 89, respetivamente.

Entre as disciplinas com maior número de alunos, Matemática A registou uma descida ligeira, de 95 para 92 pontos, enquanto Biologia e Geologia caiu seis pontos, para 90. Já Física e Química A recuou de 118 para 111 pontos.

No total, realizaram-se 85.745 provas na segunda fase, menos 2.663 do que em 2025, enquanto a taxa de faltas aumentou de 6% para 9%.

Professores e sindicatos reagiram com indignação ao inquérito anunciado pelo Ministério da Educação aos atrasos das escolas no envio de exames para classificação, acusando o Governo de fugir às responsabilidades políticas e prometendo reação política e apoio jurídico, se necessário.