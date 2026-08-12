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Fula chega ao TikTok pelas mãos da Snack Content

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A mascote Super Fula assume um papel central na estratégia de estreitar a relação com os consumidores mais jovens.

A Fula entrou oficialmente no TikTok em Portugal, com o objetivo de consolidar a sua presença digital e aproximar-se de uma nova geração de consumidores. A marca procura também reforçar o seu posicionamento “prontos para experimentar?”.

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Entre conteúdos de entretenimento, trends, dicas práticas e receitas, a mascote Super Fula assume um papel central. Um conjunto de criadores de conteúdo vai também dar voz às mensagens da marca.

A entrada de Fula no TikTok representa um novo capítulo na estratégia de comunicação da marca. O objetivo é aproximarmo-nos de uma geração mais jovem e digital, acompanhando as tendências e participando de forma natural nas conversas que fazem parte do seu dia a dia. É também uma oportunidade para explorar novos formatos na comunicação de Fula e reforçar a nossa relevância junto dos consumidores, mantendo sempre o convite à experimentação no centro daquilo que fazemos”, explica Marina Barros, responsável pela marca Fula, citada em comunicado.

A estratégia de entrada no TikTok está a cargo da Snack Content content studio & influence agency do ecossistema Biosphera.ntwk — responsável pelo planeamento editorial e pela produção de conteúdos para a marca.

@oleofulapt

Salvar o planeta? Fácil. Perceber o TikTok? Isso já é outro nível de super-poder. Cheguei ao TikTok e preciso da vossa ajuda! SuperFula FulaTikTok ProntosParaExperimentar

♬ som original - Fula - Fula

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