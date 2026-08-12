Fula chega ao TikTok pelas mãos da Snack Content

A mascote Super Fula assume um papel central na estratégia de estreitar a relação com os consumidores mais jovens.

A Fula entrou oficialmente no TikTok em Portugal, com o objetivo de consolidar a sua presença digital e aproximar-se de uma nova geração de consumidores. A marca procura também reforçar o seu posicionamento “prontos para experimentar?”.

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Entre conteúdos de entretenimento, trends, dicas práticas e receitas, a mascote Super Fula assume um papel central. Um conjunto de criadores de conteúdo vai também dar voz às mensagens da marca.

“A entrada de Fula no TikTok representa um novo capítulo na estratégia de comunicação da marca. O objetivo é aproximarmo-nos de uma geração mais jovem e digital, acompanhando as tendências e participando de forma natural nas conversas que fazem parte do seu dia a dia. É também uma oportunidade para explorar novos formatos na comunicação de Fula e reforçar a nossa relevância junto dos consumidores, mantendo sempre o convite à experimentação no centro daquilo que fazemos”, explica Marina Barros, responsável pela marca Fula, citada em comunicado.

A estratégia de entrada no TikTok está a cargo da Snack Content — content studio & influence agency do ecossistema Biosphera.ntwk — responsável pelo planeamento editorial e pela produção de conteúdos para a marca.