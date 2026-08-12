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Grupo Paulo Duarte compra empresa basca Barquín y Otxoa e prevê faturar 240 milhões em 2026

  • Lusa
  • 12:45

A integração da empresa basca permitirá ao grupo reforçar a especialização no transporte e logística a temperatura controlada, aumentar a cobertura geográfica e reforçar os fluxos entre os países.

O Grupo Paulo Duarte adquiriu a empresa basca Barquín y Otxoa, especializada no transporte e logística de mercadorias a temperatura controlada, operação que deverá elevar a faturação consolidada do grupo para cerca de 240 milhões de euros em 2026.

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Em comunicado, a empresa referiu que a aquisição reforça a presença do grupo português em Espanha, sobretudo no norte do país e no País Basco, um dos principais polos industriais e logísticos da Península Ibérica.

Com mais de 40 anos de experiência, a Barquín y Otxoa conta com mais de 500 colaboradores, uma frota especializada e infraestruturas logísticas, assegurando o transporte e armazenagem de produtos refrigerados, congelados e ultracongelados.

O Grupo Paulo Duarte, fundado em 1946, integra, entre outras empresas, a Transportes Paulo Duarte, a Hurtrans e a IBEREN, desenvolvendo atividade nos segmentos do transporte de mercadorias gerais, produtos a temperatura controlada, matérias perigosas, combustíveis e energia.

A integração da empresa basca permitirá ao grupo reforçar a especialização no transporte e logística a temperatura controlada, aumentar a cobertura geográfica e reforçar os fluxos entre Portugal e Espanha, acrescentou a empresa.

A Barquín y Otxoa manterá a marca, equipas e bases operacionais, estando prevista uma integração gradual para assegurar a continuidade da operação e do serviço aos clientes.

O Grupo Paulo Duarte adianta que a operação constitui uma nova etapa na estratégia de crescimento de longo prazo, visando consolidar uma plataforma ibérica de transporte especializado com maior escala e capacidade de investimento.

A Lusa questionou o Grupo Paulo Duarte sobre o valor de aquisição, mas ainda não obteve resposta.

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