Inflação nos EUA trava para 3,4% em julho, fica em linha com esperado e retira pressão à Fed

A inflação homóloga nos Estados Unidos situou-se em 3,4% em julho, anunciou o Bureau of Labor Statistics esta quarta-feira, uma ligeira travagem face aos 3,5% do mês anterior e que deverá dar maior margem de manobra à Reserva Federal (Fed), que tem estado sob pressão para subir as taxas de juro no contexto da volatilidade criada pela guerra no Médio Oriente.

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Nos 12 meses até julho, excluindo os componentes voláteis dos alimentos e da energia, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou 2,5% nos 12 meses até julho, após ter subido 2,6% em junho. O índice dos preços da energia registou um disparo de 14,7% nos 12 meses que terminaram em julho, enquanto o índice dos alimentos registou um aumento de 3,0% em relação ao ano anterior.

Em cadeia, ou seja em termos mensais, o IPC subiu 0,1% no mês passado, após ter registado uma queda de 0,4% em junho — a primeira descida em seis anos —, segundo informou o BLS. Tanto em cadeia como em termos homólogos, os valores igualaram as médias das previsões dos economistas consultados pela Reuters.

“A inflação está a evoluir na direção certa, por enquanto, e tendo em conta a intenção do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, de não dar muitas orientações prospectivas — ou mesmo nenhuma —, deverá haver uma reação bastante otimista do mercado a estes últimos dados”, afirmou Richard Carter, diretor de research de títulos de rendimento fixo da Quilter Cheviot. citado pela Reuters.

No mercado secundário de dívida, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA prolongaram a descida depois da divulgação do dados com a yield dos títulos a dois anos, que são sensíveis às perspetivas de alterações nas taxas de juro, a caírem 4,2 pontos base (pb) para 4,176% enquanto a taxa a 10 anos recua 3,2 pb para 4,652%.

Os futuros dos principais índices acionistas em Wall Street reduziram ligeiramente as perspetivas de uma abertura com ganhos, com os do Dow Jones a subirem 0,25%, os do S&P 500 0,37% e os Nasdaq 100 0,84%.

(Notícia em atualização)