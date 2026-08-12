Insolvências aumentam 5,5% até julho enquanto criação de empresas recua

O número de insolvências declaradas em Portugal aumentou 5,5% nos primeiros sete meses do ano, enquanto só em julho subiu 58% em termos homólogos, para 163, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Iberinform.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

No acumulado dos primeiros sete meses do ano, as ações de insolvência declaradas cresceram 5,5% face ao período homólogo, refletindo aumentos de 2,8% nas insolvências apresentadas pelas próprias empresas e de 8,2% nas requeridas por terceiros.

O maior número de processos declarados no período concentrou-se em Lisboa (256), Porto (221) e Braga (138). Em termos homólogos, Lisboa registou um aumento de 14%, enquanto Porto e Braga apresentaram reduções de 14% e 4,2%, respetivamente.

As maiores subidas relativas ocorreram na Madeira, com 117%, Beja e Vila Real, ambos com 100%, Viana do Castelo, com 70%, Angra do Heroísmo e Portalegre, ambos com 50%, e Ponta Delgada, com 33%.

Por setores de atividade, os maiores aumentos de insolvências foram registados nas telecomunicações, com 50%, na hotelaria e restauração, com 29%, e nos outros serviços, com 17%.

Também os processos de insolvência encerrados aumentaram 2,4% no mês passado.

Nos primeiros sete meses do ano, o crescimento foi de 18%, impulsionado por uma subida de 69% nos encerramentos com plano de insolvência e de 13% nas restantes ações encerradas.

Porto, com 352 processos encerrados, Lisboa, com 349, e Braga, com 174, lideraram igualmente este indicador, com aumentos homólogos de 17%, 11% e 8,8%, respetivamente.

Os maiores crescimentos de processos encerrados verificaram-se nos transportes, com 46%, no comércio por grosso, com 43%, na hotelaria e restauração, com 25%, e na agricultura, caça e pesca, com 23%.

Já a criação de empresas perdeu dinamismo. Em julho foram constituídas 3.695 novas empresas, menos 999 do que no mesmo mês de 2025, uma quebra homóloga de 21%.

No acumulado até julho, Lisboa liderou a constituição de empresas, com 10.112, seguida do Porto, com 5.757, e Setúbal, com 2.619, embora os três distritos tenham registado decréscimos face ao período homólogo.

Angra do Heroísmo foi o único distrito a apresentar crescimento, de 19%, enquanto Madeira (-25%), Évora (-24%), Guarda (-19%), Viana do Castelo (-17%) e Bragança (-15%) registaram as maiores descidas.

Por setores, apenas a Construção e Obras Públicas apresentou um aumento na constituição de empresas, de 5,7%.

Em contrapartida, as maiores reduções ocorreram na eletricidade, gás e água (-37%), agricultura, caça e pesca (-31%), telecomunicações (-25%) e comércio a retalho (-17%).

A Iberinform é a filial da Crédito y Caución especializada em soluções de gestão de clientes para as áreas financeira, de ‘marketing’ e internacional, disponibilizando informação empresarial e ferramentas de análise de risco.