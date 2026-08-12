Marcelo Rebelo de Sousa internado no Hospital de Faro

Marcelo Rebelo de Sousa está esta quarta-feira internado no Hospital de Faro, segundo informa o Jornal de Notícias (JN). O ex-Presidente da República estava no Restaurante Recanto, em Monte Gordo, local que costuma frequentar, quando apresentou sinais de indisposição.

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Segundo apurou o JN junto de várias fontes, Marcelo foi transportado pelo INEM para o Hospital de Faro depois de ter desmaiado, por alguns segundos, por volta das 14.30 horas.

Quando a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Vila Real de Santo António chegou ao estabelecimento, Marcelo já estava consciente, adiantou o jornal.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, revelou já ter conversado com o antigo Presidente da República, indicando que está “muito bem-disposto e restabelecido” da indisposição que o levou ao Hospital de Faro.

“Já tive oportunidade de falar ao telefone com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que encontrei tranquilo, muito bem-disposto e restabelecido da situação que o levou a comprovar, uma vez mais, a qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e a competência dos seus profissionais”, escreveu Montenegro numa publicação nas redes sociais.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou o seu segundo e último mandato presidencial consecutivo a 09 de março. Foi Presidente da República entre 2016 e 2026. Em dezembro do ano passado, ainda como chefe de Estado, Marcelo esteve três dias internado no Hospital de São João, no Porto, na sequência de uma paragem de digestão, tendo sido operado a uma hérnia.

(Notícia atualizada com mais informação às 18h09)