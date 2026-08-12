Montenegro diz que Governo trabalha “24 horas por dia, sete dias por semana”

O primeiro-ministro rejeitou esta quarta-feira que as últimas semanas tenham sido conturbadas e afirmou que o Governo “trabalha todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana”, pedindo uma reflexão à comunicação social sobre as suas prioridades.

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Luís Montenegro falava aos jornalistas na marina de Cascais, distrito de Lisboa, depois de ter acompanhado as operações do navio-patrulha oceânico “Setúbal” da Marinha Portuguesa, com o ministro da Defesa, Nuno Melo, e o chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Jorge Nobre de Sousa.

Questionado sobre se a viagem foi conturbada, como têm sido as últimas semanas do Governo, o primeiro-ministro rejeitou a ideia contida na pergunta do jornalista. “Nem foi conturbada esta viagem, nem foram conturbadas as últimas semanas do Governo. O Governo trabalha todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana, com evidência de muitos resultados“, enfatizou.

"Nem foi conturbada esta viagem, nem foram conturbadas as últimas semanas do Governo. O Governo trabalha todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana, com evidência de muitos resultados.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Luís Montenegro acrescentou que o “país se concentra pouco nisso e concentra-se mais, às vezes, em coisas” que “acabam, de alguma maneira, por desfocar o próprio país sobre aquilo que é o mais importante,” pedindo uma reflexão à comunicação social.

“Isso é uma reflexão que eu deixo ao país e, já agora, também à comunicação social. Porque as coisas são todas importantes e eu não estou a retirar nem relevância nem importância do trabalho que é feito, de escrutínio da atividade do Governo e tudo aquilo que possa ser, aos olhos do Governo, menos favorável. Mas é importante dizer ao país que o país não é só isso”, sustentou.

O chefe do Governo enalteceu depois o que diz ser um “País a crescer economicamente muito mais do que o resto da União Europeia”, com “níveis de empregos históricos” e “onde os rendimentos estão a crescer”.