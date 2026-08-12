Norte 2030 recupera rios e ribeiras da região com 10 milhões de euros

Da reabilitação das margens do rio Leça e dos seus principais afluentes, nos concelhos de Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos, até à recuperação das margens do Ave, em Vila do Conde, passando pelo desentubamento de uma linha de água no Porto. Estes são alguns dos projetos apoiados pelo programa regional Norte 2030 (PT2030) com 10 milhões de euros, segundo anunciou esta quarta-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

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O PT2030 lançou, assim, um novo aviso de candidatura, na modalidade de convite, com uma dotação de 10 milhões de euros, financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), para apoiar projetos de recuperação ecológica de rios e ribeiras em vários municípios da região.

O aviso prevê o financiamento de “investimentos de zonas de intervenção prioritária em massas de água superficiais classificadas com estado/potencial ecológico inferior a «bom» (classes «mau» e «medíocre»)”, explica a CCDR num comunicado enviado às redações.

Segundo esta entidade, as áreas de intervenção foram identificadas em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e “alinhadas com o previsto nos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH) e no Plano de Ação Regional para o Ciclo Urbano da Água e Recursos Hídricos da Região Norte”.

A renaturalização de linhas de água, a recuperação de galerias ripícolas, a estabilização de margens, o desassoreamento e a desobstrução de cursos de água estão entre as intervenções elegíveis, segundo a comissão presidida por Álvaro Santos. Acresce a “remoção de barreiras que dificultam a conectividade fluvial”.

As candidaturas deverão ser submetidas através do Balcão dos Fundos, até 30 de dezembro de 2026.

Conheça aqui as intervenções apoiadas em vários municípios da região Norte:

Reabilitação e valorização das margens do rio Leça e dos seus principais afluentes, nos concelhos de Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos;

Desentubamento de uma linha de água no Bairro de Pinheiro Torres, no Porto;

Renaturalização dos corredores verdes dos rios Ave, Selho e Vizela e da Ribeira de Santa Luzia, em Guimarães;

Reabilitação e valorização dos rios Vizela, Bugio e Ferro, em Felgueiras;

Valorização do corredor ribeirinho em Santo Tirso;

Recuperação e valorização hidrográfica da bacia do Ave, em Vila Nova de Famalicão;

Reabilitação das margens do rio Ave, em Vila do Conde;

Requalificação e renaturalização das margens e o restauro do ecossistema aquático do rio de Lamas e da ribeira de Cortegaça, em Santa Maria da Feira;

Reabilitação da rede hidrográfica do rio de Valadares, em Vila Nova de Gaia.

“Com esta iniciativa, o NORTE 2030 reforça o seu compromisso com a adaptação às alterações climáticas, a proteção da biodiversidade e a valorização dos recursos hídricos, promovendo intervenções estruturantes que contribuam para a resiliência hídrica e para a melhoria da qualidade dos ecossistemas ribeirinhos da Região Norte”, justifica a CCDR-N.