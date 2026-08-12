Open Cosmos abre no Porto e está a recrutar. Tem 50 vagas

A Open Cosmos está a expandir a sua operação em Portugal com a abertura de um escritório no Porto. O objetivo é duplicar a equipa no mercado nacional para 100 pessoas. E para isso está a contratar. Tem 50 vagas.

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“Queremos duplicar o número de colaboradores, para cerca de 100”, adianta Tiago Rebelo, Chief Revenue Officer (CRO) da Open Cosmos, ao ECO/eRadar. O número vai depender dos projetos. “Quanto mais projetos conseguirmos conquistar, mais pessoas poderemos contratar”, diz.

Mas em cima da mesa está a contratação de mais 50 pessoas para reforçar a equipa em Portugal distribuída por Coimbra — tem um espaço no Instituto Pedro Nunes — e no Porto, cidade onde acaba de abrir escritório, no parque empresarial Hipercentro Areosa.

Procuram “perfis como os de sistemas técnicos, AIT [Assembly, Integration, and Test/montagem, integração e ensaios], conceção de satélites e desenvolvimento de negócio, bem como de conceitos de missão“, detalha o CRO.

Empresa prepara inauguração de sala limpa em Coimbra

A operar em Portugal desde 2022, a companhia britânica há cerca de um ano comprou a portuguesa Connected, numa operação cujo valor não foi revelado, estando a preparar a abertura de uma sala limpa para a produção de satélites em Coimbra.

Entre os objetivos da empresa está o lançamento de três satélites portugueses e elevar para 50 milhões em três anos o investimento no país, segundo dados partilhados em julho do ano passado.

A Open Cosmos Atlantic — o braço português da companhia britânica — foi selecionada pela Agência Espacial Europeia (ESA) para liderar um estudo e depois desenvolver um satélite europeu de observação da Terra com aplicações civis e de defesa, revelou a empresa no passado julho.

O contrato inicial, no valor de 750 mil euros, poderá evoluir para uma missão avaliada em 25 milhões de euros, caso a ESA avance para a fase de implementação no final deste ano. A acontecer será a primeira missão da ESA liderada por uma entidade portuguesa e operada a partir de Portugal, recorrendo maioritariamente à cadeia de fornecimento nacional, com lançamento previsto para o final de 2028.

Em Espanha, a companhia está igualmente envolvida no desenvolvimento de oito satélites que irão integrar a Constelação Atlântico, projeto ibérico no qual Portugal está igualmente envolvido, tendo já lançado, do lado nacional, vários satélites para o espaço. Em Espanha os mesmos estão ainda em fase de desenvolvimento.