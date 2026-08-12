Ourém lança concurso de um milhão de euros para novo terminal rodoviário

A Câmara Municipal de Ourém aprovou a abertura de um concurso público para a construção do novo terminal rodoviário de Ourém, que tem um preço base de cerca de um milhão de euros.

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Publicado em Diário da República, o concurso público para a empreitada tem um preço base de 999.889,92 euros, a que acresce o valor do IVA. Prevê um prazo de execução de 14 meses.

O início das obras do futuro terminal rodoviário de Ourém, no distrito de Santarém, está condicionado “à conclusão da empreitada atualmente em curso para a instalação da Loja do Cidadão, uma vez que o estaleiro dessa obra ocupa o espaço onde será implantado o novo terminal rodoviário”, de acordo com este município.

Segundo a autarquia liderada por Luís Albuquerque, o novo equipamento visa “melhorar as condições de funcionamento do transporte público rodoviário, proporcionando um espaço mais funcional, acessível e confortável para passageiros e operadores”.

Permitirá dotar a cidade de um moderno interface de transportes, integrado no edifício que acolherá também a futura Loja do Cidadão e outros espaços de serviços. Câmara Municipal de Ourém

A intervenção irá ainda contribuir “para a requalificação urbana da zona envolvente e para a centralização de diversos serviços de atendimento ao público“.

A Câmara Municipal de Ourém considerou que esta é uma obra “estruturante, que permitirá dotar a cidade de um moderno interface de transportes, integrado no edifício que acolherá também a futura Loja do Cidadão e outros espaços de serviços”.

Esta quarta-feira também foi publicado em Diário da República o lançamento do concurso público para a reabilitação do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Ourém, danificado pelo mau tempo.

A empreitada tem um valor base de cerca de 305 mil euros (288.322,96 acrescido de IVA) e um prazo de execução estimado em 180 dias.

Numa nota de imprensa, a autarquia de Ourém informou que a intervenção se destina a “reparar os danos estruturais há muito identificados no equipamento e recentemente acentuados pela tempestade Kristin”.

“Pretende-se recuperar as condições de segurança, conforto e funcionalidade do pavilhão, garantindo melhores condições para a prática desportiva dos alunos e, em horário pós-escolar, das associações e restantes utilizadores da comunidade”.

O financiamento será repartido entre o município de Ourém e a Construção Pública, E.P.E., cabendo a cada entidade uma comparticipação máxima de 119 mil euros, de acordo com os termos definidos no protocolo.