Polónia vai construir maior hub europeu para helicópteros Apache da Boeing

A Polónia deu mais um passo para reforçar a sua posição na indústria de defesa europeia ao assinar acordos com a Boeing para criar o maior centro europeu de manutenção dos helicópteros Apache. A futura infraestrutura, localizada em Lódz, deverá apoiar não só a frota polaca, mas também helicópteros adquiridos por outros países europeus.

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Os acordos de compensação foram assinados esta terça-feira entre a fabricante norte-americana e as empresas estatais polacas Military Aviation Works No. 1 (WZL-1) e Military Central Bureau of Design and Technology (WCBKT). O objetivo passa por dotar a indústria polaca das capacidades necessárias para operar, reparar e manter os helicópteros de ataque da Boeing.

“Armamento moderno, tecnologias polacas. É assim que se constrói a segurança”, escreveu o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, na rede social X, após a cerimónia de assinatura.

O centro de serviços, que será localizado em Lódz, uma cidade na região central da Polónia, também terá capacidade para estender o seu suporte logístico e operacional a helicópteros integrados nas frotas de outras nações europeias.

“Inicialmente, atenderá às necessidades de compra da Polónia, mas, nas próximas etapas, também atenderá às necessidades de aquisição de outros países”, disse a secretária de Estado do Ministério da Defesa polaco, Magdalena Sobkowiak, citada pelo Euractiv.

A iniciativa enquadra-se no contrato assinado em 2024 entre Varsóvia e a Boeing para a aquisição de 96 helicópteros AH-64E Apache Guardian, num negócio avaliado em cerca de 10 mil milhões de dólares (aproximadamente 8,6 mil milhões de euros), que inclui as aeronaves, armamento, logística e apoio. As primeiras entregas estão previstas para 2028 e deverão ficar concluídas em 2030.

“Estamos a construir as bases industriais, as competências técnicas e os recursos humanos qualificados que irão dar suporte à operação da frota polaca de Apache durante décadas”, assinalou Marc-Olivier Sabourin, vice-presidente da Boeing Global Services.

Além de assegurar a manutenção da futura frota, os acordos pretendem desenvolver competências industriais e tecnológicas na Polónia. A WZL-1 ficará responsável por inspeções, reparações e manutenção de componentes, enquanto a WCBKT irá testar a compatibilidade dos equipamentos de apoio em terra produzidos localmente com os helicópteros da Boeing.