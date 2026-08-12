Quatro portugueses desaparecidos ao largo da Croácia

Quatro portugueses estão desaparecidos ao largo da Croácia, desde a madrugada desta quarta-feira, após a embarcação em que seguiam ter sido surpreendida por uma tempestade, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

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“A embarcação foi localizada, tendo sido lamentavelmente já resgatada uma vítima mortal, cuja identidade será apurada pelas autoridades competentes“, refere o MNE em nota publicada nas redes sociais.

Na mesma nota o MNE refere que está acompanhar “com grande apreensão e em estreita articulação com as autoridades croatas”.

Quatro cidadãos portugueses foram dados como desaparecidos na madrugada desta quarta-feira, na Croácia, segundo o jornal digital CroatiaWeek.

De acordo com esta publicação, os quatro portugueses “estão desaparecidos no Canal de Velebit depois de terem partido num pequeno barco insuflável durante condições meteorológicas adversas, estando em curso uma operação coordenada de busca e salvamento ao largo da costa croata”.

Segundo o CroatiaWeek a informação foi confirmada pelo ministério do Mar, dos Transportes e das Infraestruturas da Croácia.

O Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo de Rijeka recebeu uma comunicação às 04:41 da manhã de hoje, 12 de agosto, de um conhecido das quatro pessoas desaparecidas.

“De acordo com o alerta, o grupo tinha partido de um parque de campismo local a norte de Senj num barco insuflável de lazer com cerca de 1,5 metros de comprimento, com a intenção de remar em direção a Senj. Posteriormente, perdeu-se o contacto com eles”, lê-se na edição do jornal digital.

Segundo a CroatiaWeek, a operação de busca foi lançada imediatamente, em coordenação com a Autoridade Portuária de Senj, a Autoridade Portuária de Rijeka e a delegação de Novi Vinodolski e foi também solicitado à Guarda Costeira croata que mobilizasse uma aeronave Pilatus PC-9 para procurar numa área mais vasta do Canal de Velebit.

De acordo com a publicação croata, “as condições meteorológicas na zona têm sido particularmente difíceis, com fortes ventos de Bura e ondas que atingem mais de dois metros. Foram registadas rajadas de cerca de 60 nós, equivalentes a aproximadamente 111 km por hora, em algumas partes da zona de busca.”

A CroatiaWeek adianta ainda que “durante a operação, foi encontrado um objeto flutuante abandonado perto da costa de Krk, que corresponde à descrição da embarcação utilizada pelo grupo desaparecido”.